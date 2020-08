'Robles no tiene a quién delatar'

La defensa de Rosario Robles afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) no le ha propuesto la aplicación de alguna forma de terminación anticipada y añadió que ellos buscan que su cliente sea exonerada de los delitos de los que está acusada.

"La postura de Rosario al respecto es que ella es inocente y además formalmente no nos han hecho ningún ofrecimiento de esta naturaleza, pero creo que la postura de Rosario ha sido perfectamente clara, ella no cometió ningún delito, no el que se le pretende atribuir por parte de la Fiscalía, de tal manera que no estaríamos en esa condición", señaló Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles.

Afirmó que si la FGR le propusiera una forma anticipada de terminación del proceso, tendría que informarlo a la exsecretaria de Desarrollo Social y valorar la posibilidad de negociarlo.

Reiteró que su cliente no tiene a quién delatar, videos, información o recursos para ofrecer una reparación del daño y pedir la aplicación de un criterio de oportunidad, por lo que esta posibilidad está descartada.

"Nosotros consideramos que el comportamiento que se le atribuye a Rosario Robles es atípico, estamos en la posibilidad de considerar que iremos a juicio a demostrar que su comportamiento o el comportamiento que se le pretende atribuir no es constitutivo de delito", agregó.