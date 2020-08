El multifacético

Algunos detalles del próximo filme del "Caballero de la noche", fueron revelados durante la convención virtual que también dio adelantos de la película Wonder Woman 84.

El director del largometraje, Matt Reeves, fue el encargado de anunciar el primer avance de tal trabajo que protagoniza Robert Pattinson y en el que también figuran Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell y Andy Serkis.

"Soy la venganza", dice Pattinson en un momento de ese primer adelanto de turbias y violentas imágenes acompañadas por la exitosa melodía Something in the Way del grupo Nirvana.

Durante, el DC FanDome, Reeves mostró su admiración por Pattinson al catalogarlo como, "un actor increíble. Es como un camaleón y tiene la apariencia de Batman, pero sobre todo tiene el alma de alguien que puede interpretar a Batman de una manera que no hemos visto hasta ahora", añadió.

El cineasta aclaró que The Batman, cuyo estreno está previsto para octubre de 2021, no mostrará los orígenes del también miembro de La Liga de la Justicia sino que tratará de reflejar a un Bruce Wayne ya como Batman cometiendo errores, creciendo, cayendo y siendo un héroe desde una perspectiva "humana" y más creíble.

A lo largo de la historia, muchos actores se han puesto el traje ya sea para el cine o la televisión. El primero en hacerlo fue el fallecido Lewis G. Wilson en 1943. Fue el primer artista en interpretar al "Hombre murciélago" en una serie de 15 capítulos que produjo Columbia.

En 1949, llegó a la televisión estadounidense la serie Batman y Robin, en donde Robert Lowery se convirtió en el "Caballero de la noche". Los fanáticos vertieron buenas críticas en ese entonces hacia su trabajo y la trama del programa.

Lowery y Wilson hicieron un buen trabajo, sin embargo, hasta ahora el Batman que más ha trascendido en la pantalla chica es el que realizó el carismático Adam West, quien dejó de existir el 9 de junio de 2017.

La caracterización que logró West en la serie que duró cuatro temporadas (de 1966 a 1968) logró que su encapuchado se volviera un ícono de la cultura pop y que muchos fans lo sigan recordando, tanto veteranos como jóvenes.

A poco más de 20 años del trabajo de Adam en la TV, Bruce Wayne dio el salto al cine de la mano de Michael Keaton en la película que dirigió el alabado Tim Burton en 1989. Cuando Warner Bross dio a conocer su elección de Michael como Batman, muchos fans no estaban de acuerdo al considerarlo un actor de comedia.

Cuando llegó el largometraje a las salas, los cinéfilos y expertos en cómics quedaron satisfechos con el trabajo de Keaton, para varios de ellos se trata de una de las mejores caracterizaciones en el cine. El papel lo repitió en Batman Returns en 1992, en donde también brilló Michelle Pfeiffer como Catwoman, pero esa es otra historia.

Tras darse a conocer en los noventa que Burton no dirigiría el tercer filme de Batman, Keaton también se despidió del héroe y le cedió la batuta a Val Kilmer en Batman Forever de 1995, dirigido por Joel Schumacher. Val dividió opiniones.

Schumacher volvió a presentar una cinta del Caballero de la noche en 1997. La llamó Batman y Robin, y en ella George Clooney adoptó la personalidad reacia de Bruce Wayne. Tal y como le ocurrió a Val, el trabajo de George dividió opiniones. Esa cinta tuvo muy malas críticas. La única que ahí brilló fue Uma Thurman en papel de Hiedra venenosa.

Tras varios años de ausencia en el cine, Batman regresó y de qué manera. Bajo la dirección de Christian Nodal arribaron al cine Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) y The Dark Knight Rises (2011). En esta trilogía Christian Bale adoptó al personaje y para muchas expertos, él ha sido el mejor actor que ha portado el traje hasta ahora.

"El Batman de Bale no era una caricatura o uno de esos personajes demasiado perfectos que nacieron en los cómics de los años 50, este era un personaje oscuro, profundo y lleno de contradicciones, y la actuación del actor fue realmente excepcional en su forma de mostrar como Bruce Wayne estaba lleno de una ira que lo motivaba y controlaba.

"Bale se atrevió a explorar el lado más oscuro de Bruce Wayne, a dejar de ser el héroe de los cómics y caricaturas infantiles para convertirse en un hombre roto, en duelo y furioso que cargaba con un peso enorme, que no teme mostrar y se refleja en todas sus acciones. Y aunque según el mismo Bale, no logró llegar hasta donde quería, este Batman dejó que todas sus cicatrices emocionales salieran a la luz, en una dosis perfecta para no chocar con los propios problemas que llevaron a Joker a convertirse en un agente de caos", según mencionó la revista GQ en enero de este año.

En la piel de Batman

Actores que lo han interpretado: Lewis G. Wilson Robert Lowery Adam West Michael Keaton Val Kilmer George Clooney Christian Bale Robert Pattinson