Dolly Parton lanzará un disco navideño

Aunque todavía falta para que llegue la época decembrina, algunos cantantes ya están afinando motores para musicalizar las fiestas.

El ícono internacional del entretenimiento y ganadora del Grammy, Dolly Parton recientemente anunció el lanzamiento de Mary, Did You Know?, canción que se desprende de su próximo álbum navideño, A Holly Dolly Christmas, disponible en todos lados a partir del 2 de octubre.

La clásica melodía navideña sigue una serie de lanzamientos basados en la fe cristiana de Dolly, incluida la canción número uno, multiplatino y ganadora del Premio Grammy, God Only Knows, con el dueto cristiano, cuatro veces ganador del premio Grammy, King & Country, que se presentó en vivo durante la pasada entrega de premios CMA 2019, donde esa misma noche, Dolly subió al escenario con el artista cristiano ganador del Premio Grammy, Zach Williams, para interpretar su exitosa canción, There Was Jesus.

La canción es el primer sencillo Top 10 de Dolly en las listas Hot Christian Songs y Christian Airplay, y actualmente está en entre los cinco primeros y sigue ascendiendo en las listas Hot Christian Songs y Christian Airplay de Billboard esta semana.

La firme conexión de Dolly con su fe ha sido un tema principal a lo largo de su carrera, desde su infancia en las montañas del este de Tennessee, cantando himnos en la iglesia con su familia, hasta ahora, cuando el mundo necesita algo más en que creer.

"Mary, Did You Know? es una de las canciones más grandiosas, dulces y mejores escritas que he tenido la oportunidad de cantar", dice Dolly en un comunicado enviado por Warner Music.

"Cuando la estaba grabando, estaba muy emocionada. Para mi es de lo que se trata la Navidad y estoy orgullosa de poder cantarla en mi próximo álbum", agrega en la misiva.

A Holly Dolly Christmas es el primer álbum navideño de Dolly en 30 años e incluye algunas de las canciones navideñas de siempre, que todos conocen y aman; así como algunas canciones originales.

Cinco de las 12 canciones fueron escritas exclusivamente por Dolly, y una canción adicional coescrita con Kent Wells.

El álbum incluye duetos y colaboraciones con algunos de los amigos más queridos de Dolly como, Michael Bublé, Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus, Jimmy Fallon y Willie Nelson; además de una canción especial con su hermano, Randy Parton.

Recientemente, Dolly también anunció su colaboración con Chronicle Books para lanzar Dolly Parton, Songteller: My Life in Lyrics.

Memorias visuales y un cancionero que da una mirada intima a la perdurable trayectoria musical de Dolly como cantante, compositora y leyenda del country.

Los fans tendrán acceso a la historia detrás de las letras en las propias palabras de Dolly, con fotografías y recuerdos nunca vistos, acercándolos como nunca a su trabajo.

El libro Dolly Parton, Songteller: My Life in Lyrics estará disponible en Recorded Books, en formato de audiolibro y CD, el próximo 17 de noviembre del 2020 y actualmente está disponible para pre-ordenarse en Amazon.