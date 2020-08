Inédita, conferencia del presidente López Obrador en Torreón

Por primera vez en la historia moderna, un presidente de México ofreció una conferencia de prensa formal desde la ciudad de Torreón, se trató de la llamada "mañanera" de Andrés Manuel López Obrador que ayer miércoles visitó la Comarca Lagunera.

La ocasión fue inédita y especial en diversos aspectos, desde la oscuridad que aún persistía previo al arranque de la atención a la prensa, hasta las constantes manifestaciones al paso presidencial, tanto en Torreón, como en Gómez Palacio.

"¿Ustedes son de la prensa? ¿Saben si va a entrar por aquí? Traemos unos papeles que le queremos entregar, es un problema de tierras en el ejido Morelos de Matamoros". Fueron las preguntas de un grupo de ejidatarios que esperaban en la entrada del Campo Militar de Torreón, sitio en el que se llevó a cabo la mañanera y donde los manifestantes buscaron respuestas de la prensa, incluso sin comenzar ningún evento oficial.

El acceso fue regulado de forma estricta por los elementos militares y la oficina de la presidencia de la República, misma que para las 06:00 horas ordenó comenzar a cerrar las entradas, la acumulación de manifestantes en los alrededores era de consideración.

Dentro del recinto se escuchaban aún las consignas a favor y en contra, en la explanada del mismo Campo Militar se montó un escenario para las autoridades y la prensa, pese a que predominaba el sonido local se escuchaban las consignas en la lejanía: "Es un honor estar con Obrador", "Fuera, AMLO", la agitación de afuera pareció no hacer ningún efecto en el presidente, quien en todo momento se mostró en calma y hasta sonriente en algunas ocasiones.

Pese al desorden que le esperaba a su salida, el presidente se tomó su tiempo, repitió el protocolo que ha venido realizando diariamente en Ciudad de México y otros puntos del país, explicó con calma cada asunto e invocó a la historia para comparar su gobierno con el de sus antecesores, "ya no es así, ya no se va a tolerar la corrupción… no estamos como antes", fue parte de su discurso en Torreón.

Terminó la rueda de prensa y persiste la calma en el presidente, sigue el desayuno y luego dos eventos en Gómez Palacio, camina pausado y confiado.

Al salir en su camioneta lleva las ventanas arriba, por la pandemia o para evitar confrontaciones evita detenerse mucho tiempo, no atiende los reclamos o las alabanzas que le hacen, el presidente sigue su camino.