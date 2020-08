Juan Osorio saca a Livia Brito de novela por respeto al Público

La situación que pasó Livia Brito y su pareja con el paparazzi Ernesto Zepeda (A quien presuntamente golpearon y quitaron su equipo de trabajo en Cancún), ha tenido efectos en el ámbito laboral para ella, pues el productor Juan Osorio decidió que ya no fuera ella sino Ariadne Díaz la protagonista de su próxima telenovela, "¿Qué le pasa a mi familia? ".

"Mira, no hay que profundizar mucho, me reuní con ella, creo que el público tiene mucho que ver con esta decisión, acostumbro a respetar al público, a ustedes (la prensa), yo estoy en contra de la violencia y en contra de las expresiones no gratas, yo quiero mucho mi país, estoy muy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten el respeto a mi país", dijo durante una conferencia de prensa este miércoles.

Comentó que se sentó a platicar con la actriz de origen cubano para explicarle los movimientos dentro de la historia, donde su hijo, Emilio Osorio, tendrá una actuación protagónica junto a la primera actriz Diana Bracho y otros actores.

"Yo tengo que asumir la responsabilidad, en este caso la decisión fue mía, tengo el apoyo de la empresa, cuando me senté con Livia acordamos que no era conveniente que estuviera en la novela, ella tenía sus asuntos que resolver y yo tenía que comenzar a grabar y por conveniencia al producto había que cambiar".

Sin embargo, confió en que Ariadne Díaz hará un excelente papel en este regreso a las telenovelas después de una pausa de algunos años.

Este miércoles, Emilio Osorio y Karol Sevilla hicieron una conferencia de prensa para hablar de su canción juntos, "Coro de amor", lanzada hace cinco días. Con un millón de visitas, los artistas dijeron que podría haber más colaboraciones juntos, y Juan Osorio agregó que aprovechando la química entre ambos jóvenes artistas, le ofrecerá a Karol un papel en su telenovela.

En cuanto al personaje de Emilio, adelantó que su personaje se llamará Lalo.

"La verdad es que yo ya estoy enamorado del personaje, estuve leyendo muchas cosas sobre él, hace tres semanas me empecé a llamar Lalo, es un gran nombre, es un gran joven, creo que es un ejemplo a seguir pero él no lo sabe, y creo que tiene muchísimas cosas por dentro que la verdad lo atoran demasiado para salir adelante".