Reúne Alondra de la Parra a los mejores músicos en orquesta benéfica

La directora de orquesta Alondra de la Parra creó un proyecto que sólo pudo haber surgido en una época de retos y grandes cambios.

Reunió a 30 de los mejores músicos del mundo, muchos de ellos integrantes de la Filarmónica de Berlín, y muchos otros grandes solistas como Paquito D'Rivera; a un cantante, el tenor mexicano Rolando Villazón, y a la bailarina Elisa Carrillo, primera bailarina del Staatsballett de Berlín, para conformar la Orquesta imposible, y tocar, desde diversas partes del mundo y vía remota, la obra "Danzón no. 2" del compositor Arturo Márquez, para ayudar a niños y mujeres que se encuentran en condición de vulnerabilidad.

De la Parra presentó hoy la Orquesta Imposible, acompañada de Paquito D'Rivera, Elisa Carrillo, Pacho Flores, entre otros, para informar que, a partir de hoy, la pieza que grabaron juntos a lo largo de varios meses de confinamiento debido a la pandemia del COVID-19, puede ser vista en diversas plataformas como YouTube.

En conferencia de prensa la concertadora que radica en Berlín, explicó que tras el confinamiento por Coronavirus surgió el interés de apoyar a México.

"Es un proyecto para México. La pandemia nos sorprendió a todos, a mí, como a todos mis colegas, se nos cancelaron todos los conciertos, toda la agenda, los sueños, se borraron. En este momento, estando en casa, pensé en qué podíamos hacer. Un tema que me ha preocupado mucho y que ahora, con la pandemia, me preocupó aún más, es la violencia hacia las mujeres y hacia los niños. Sin conciertos, ¿qué podía hacer?", contó.

Así, la directora comenzó a llamar a sus amigos, colegas, maestros, e "ídolos musicales" para contarles su preocupación sobre las mujeres y niños en México que se enfrentan a la violencia.

"Para mí sorpresa, 30 músicos de 14 países distintos, de los mejores músicos de la actualidad, me dijeron que sí, hubo quien aceptó sin saber del proyecto, aceptaron porque supieron de la causa. Lo que quería era crear una pieza con la mejor calidad. Elegí el Danzón No. 2 de Arturo Márquez, porque la siento como mi casa. Así surgió un dream team", dijo.

Y añadió: "Es una orquesta imposible porque son músicos que jamás habrían podido tocar juntos, pero ahora lo hacen porque estamos en una situación en la que tenían no sólo tiempo, sino también disposición. Es como si hubiéramos reunido a Maradona, Messi, Ronaldo, y jugaran juntos; es lo que hemos hecho en la música clásica".

La Orquesta Filarmónica reúne, por ejemplo, a músicos de la Filarmónica de Berlín y la Filarmónica de Nueva York, y solistas como el trompetista cubano Arturo Sandoval, 10 veces ganador del Grammy; y Pacho Flores,artista exclusivo de Deutsche Grammophon, con quien ha producido ha grabado con la Konzerthaus Orchester Berlin.

De la Parra, no sólo es la promotora del proyecto, también participa como pianista, explicó que invitó a la bailarina Elisa Carrillo, quien interpretó una coreografía del reconocido coreógrafo Christopher Wheeldon, creada específicamente para la Orquesta Imposible. La intérprete en Berlín y Wheeldon, en Nueva York, armaron la "danza imposible". Asimismo, los 30 músicos grabaron desde 6 países distintos como Estados Unidos, Francia y Alemania.

Además, sobre la participación de Rolando Villazón, los músicos acordaron que, debido a que la obra no requiere de voz, el tenor aceptó ser parte de la pieza interpretando las claves.

El material se reunió después en Berlín donde gracias a la ayuda de Deutsche Welle y otras casas productoras se editó el video con los más altos estándares de calidad en audio e imagen. El producto final es el resultado de esa enorme operación logística y de producción.

De acuerdo con De la Parra, hasta el momento se han podido recaudar 7 millones de pesos, gracias a las empresas patrocinadoras que se han sumado. Además, esperan que la visualización del video genere más fondos que deriven en una importante monetización. Lo generado servirá para dos fundaciones mexicanas que trabajan por las mujeres y niños en México: Fondo Semillas y Save the Children México.

Sobre su participación, Elisa Carrillo, indicó: "Es un proyecto bello, nació por todo el amor que le tenemos a México. Admiro a Alondra e hizo posible lo imposible. Este proyecto me ayudó muchísimo, me hizo sentir viva durante el confinamiento, me hizo sentir que, pese a no estar en un escenario, podía entregar al público lo que tengo", dijo.

De la Parra aseguró que Danzón No. 2 es una de las piezas más interpretadas en el mundo, por encima de obras tan reconocidas como "Bolero" de Ravel.

Finalmente, añadió que este es el primer esfuerzo de la Orquesta imposible, pero espera que haya "varios episodios más" con los que se puedan atender otras preocupaciones que aquejan al mundo.