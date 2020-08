AMLO: 'No sabía del dinero'. Pío: 'Sabe perfectamente bien'

Para lavarse el manchado plumaje, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el viernes en su conferencia matutina que "no sabía del dinero" que aparece recibiendo su hermano Pío de manos del funcionario estrella de su gobierno, David León, en dos videos que revelamos en Latinus el jueves por la noche.

"No sabía del dinero", dice López Obrador. Pero en el video, su hermano Pío dice otra cosa: "lo sabe, lo sabe perfectamente bien, yo ya mandé mensajes". Lo reafirma David León: "él lo sabe, claro que lo sabe".

"No tiene nada que ver este video con la elección presidencial del 2018", contestó López Obrador en esa mañanera. Pero David León en el video lo deja en claro: "el chiste es apoyar, esa es la consigna: el futuro, el proyecto al 18, que él (AMLO) vea que hay apoyo".

El presidente López Obrador dijo que los videos no eran de extorsión ni de mordidas, sino de "aportaciones" del pueblo a su movimiento. Memes aparte, en redes sociales la contestación fue brutal contra el primer mandatario: ¿Entonces por qué hacerlo en la clandestinidad? ¿Por qué el propio David León graba en secreto las reuniones? ¿Por qué su hermano no firma de recibido ni David León firma de entregado? ¿Por qué en las aportaciones que registran los partidos políticos ante el INE no aparece ese dinero en el listado de Morena?

En su cuenta de Twitter, David León escribió al poco rato de publicados los videos: "De nov. de 2013 a nov. de 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades". El presidente AMLO se fue por la misma línea al día siguiente: "David León contribuía de esa manera, consiguiendo esos fondos", dijo, como si León hubiera sido un voluntario que recauda entre la gente y no un operador político identificado por su cercanía con un gobernador. De inmediato saltaron testimonios contundentes, como del abogado y hoy analista Martín Vivanco que le contestó: "¿Entonces por qué tú te presentabas en la SEP en el 2016 -y yo te recibía- como Jefe de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas?" que encabezaba Manuel Velasco. "No creo que haya sido dinero del gobierno (de Velasco)", contestó dudoso López Obrador, a pregunta expresa sobre la entrega de paquetes de dinero que recibió su hermano y grabó su golden boy al que había nombrado -vaya ironía- una suerte de zar anticorrupción para la distribución de medicinas.

¿Cuál fue el primer gobernador con el que se reunió Andrés Manuel López Obrador tras haber ganado las elecciones presidenciales? Con el de Chiapas, Manuel Velasco. Apenas cinco días después de los comicios, desayunaron en privado, en la casa del futuro primer mandatario, sorprendiendo a buena parte de la clase política pues Velasco llegó al poder con la alianza PRI-Verde, que para 2018 postuló a José Antonio Meade a la Presidencia. O sea que el primer invitado no fue uno de los suyos. O sí.