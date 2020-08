Llaman a alcaldes a reforzar medidas

En sesión del Consejo de Seguridad para la Salud del Estado, se exhortó a los presidentes municipales de los 39 municipios de Durango reforzar las medidas preventivas contra el COVID-19 debido a que los contagios van en aumento.

Tan solo la semana pasada se registraron picos importantes, por ejemplo, el jueves 20 de agosto se reportaron 136 casos nuevos y el domingo 23 de agosto fueron 112 casos más en la entidad. Los municipios con mayor incidencia son Durango, Gómez Palacio y Ciudad Lerdo. Hasta el momento se tiene un acumulado de 5,588 casos y 425 defunciones por el virus SARS-CoV-2.

Así lo informó el secretario de Salud, Sergio González Romero, en su habitual rueda de prensa, quien detalló que sostuvieron una reunión virtual con los alcaldes de la entidad para explicarles la situación que se vive por los contagios registrados y se informó que va en aumento la demanda hospitalaria.

"Se les dijo a los presidentes municipales, incluyendo al de la capital, que tenemos que reforzar todas las medidas preventivas que día a día damos a conocer, porque si no, no vamos a tener éxito en esta pandemia, aunque estemos en naranja. Si no se tienen las medidas que rigen los estatutos de salud en el estado a nivel nacional y mundial, no vamos a lograr reducir los contagios", recalcó González.

Informó que las reuniones serán frecuentes y serán para atender los puntos rojos "de este problema".

Por otra parte, el funcionario estatal declaró que se valora la posibilidad de adelantar la vacunación contra la influenza, "otro problema que se nos añade. Nos tiene preocupados y como la protección no es total, lo que se trata de hacer es darle cierta protección, sobre todo a la gente más vulnerables, mayores de 60 años y con comorbilidades", comentó el titular de Salud.