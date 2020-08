Dan de baja a más de 200 elementos

La Comisión de Seguridad Pública y Participación Ciudadana en Saltillo informó que en los que va de la actual administración, más de 200 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) han sido dados de baja; menos de la tercera parte fueron por incurrir en irregularidades.

Sin especificar detalles, Federico Montañez, titular de la comisión, aseguró que las bajas de quienes incurrieron en irregularidades fueron porque no compartían los valores de la corporación.

"En lo que va de la administración son más de 200 elementos dados de baja, pero hay que decirlo, los 200 no se dieron de baja porque todos hayan incurrido en alguna irresponsabilidad o faltas de oficio, muchos son por cambios de lugar donde habitan", dijo.

En ese sentido, indicó que menos de la tercera parte de estos se fue por causas atribuibles a su labor policial. Lo anterior representó alrededor de 60 elementos dados de baja por irregularidades.

No obstante, pese a las bajas, aseguró que la mayoría de estos no incurrieron en actos de gravedad. "Algunos se dieron de baja no porque hayan hecho algo grave, simplemente porque la filosofía de proximidad de la Policía Municipal actual no la comparten, porque no están siendo serviciales y se les da la opción de retirarse", dijo.

Fue hace un año que la Secretaría del Ayuntamiento de Saltillo informó que un elemento de la Policía de Saltillo que se encontraba en proceso por un delito de secuestro, fue expulsado de la corporación.

Se trató de Édgar "NN", vinculado bajo la causa 434/2019 luego que se encontraran elementos suficientes para ser acusado de secuestro agravado, actividad que emprendía para reclutar gente para que colaborara con la delincuencia organizada.