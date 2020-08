El valor del fotoperiodismo

La fotógrafa costarricense Gabriela Téllez, destacada por World Press Photo como un de los 6 talentos emergentes de Norte y Centroamérica en 2020, hizo un llamado a valorar el fotoperiodismo y a fortalecer el apoyo a la cultura.

"Siento que necesitamos más apoyo a la cultura, tenemos que tomar las cuestiones artísticas, de imagen, de fotoperiodismo y darles mayor importancia, más valor, porque realmente son muy importantes en momentos de crisis", dijo Téllez.

La fotógrafa, quien reside en Francia desde hace año y medio, destacó el apoyo que ese país brinda al sector del arte y la cultura, ante lo que enfatizó en la importancia de que en Centroamérica los Gobiernos impulsen mayores presupuestos para esos ámbitos.

"Cada vez que hay una crisis la cultura es lo primero a lo que se le quita presupuesto", criticó.

Téllez fue escogida por World Press Photo como uno de los 6 talentos emergentes de Norte y Centroamérica para 2020, mediante una concurso en el que participó con una serie llamada "La 30", acerca de una línea de autobús en El Salvador y la crisis de violencia que enfrentaban los conductores de autobús a causa de las pandillas.

"Uno de los temas que me llamó la atención fue el de los buses por la crisis de las maras que venía de antes de 2016. Encontré la línea de buses 'La 30' casi que por azar y por una cuestión de instinto. Vi la terminal saturada con estos viejos buses americanos escolares que todos los países centroamericanos tenemos", recordó Téllez.

El trabajo le tomó dos años, en los que realizó varios viajes a El Salvador y se involucró en la dinámica del trabajo diario de los chóferes de estas unidades.

World Press Photo destacó la narrativa de Téllez que muestra el interior de los autobuses y el espacio de trabajo de los conductores, mediante dos momentos diferentes del día: antes de que inicien la jornada y al finalizar sus turnos.

"El transporte siempre me ha llamado la atención porque tiene que ver con la calidad de vida. Las capitales de nuestros países (centroamericanos) son lugares donde no se puede vivir como en otros países por muchas razones y la gente está obligada a desplazarse", comentó Téllez.

La fotógrafa recordó que en Costa Rica ya había realizado antes un trabajo relacionado a la reactivación del servicio de tren en la capital y la decadencia en la que se encontraba las líneas y las máquinas tras años de paralización.

Téllez dijo que estos trabajos son una "reflexión sobre el desplazamiento y las precariedades que tenemos en Centroamérica".

"Siempre he tratado de desplazarme un poco en la región porque somos pequeños países con las mismas problemáticas a diferentes escalas y niveles, y con minidiferencias culturales, pero a veces tendemos a centrarnos en nuestro propio país sin darnos cuenta de que podemos llegar a un consenso entre todos para mejorar", declaró.

Sobre el reconocimiento de World Press Photo, Téllez explicó que se trata de un programa que pretende dar "visibilidad a personas que somos una especie de talento emergente, que a pesar de que tenemos tiempo de estar ahí no hemos salido a la superficie".

Destacó que en este tipo de concursos los fotógrafos cuentan historias desde un punto de vista de autor y desde perspectivas distintas.

Para Téllez, las nuevas tecnologías han causado una saturación de imágenes, pero comentó que lo que realmente importa es el contenido del trabajo sin importar el formato o las herramientas utilizadas.

"Lo importante es qué quiere contar usted. Yo trato de no hacer temas en los que no sienta una conexión, no hacer temas por moda porque se nota que son temas que no tienen corazón".