Prohíben brincolines y juegos de mesa en tianguis de Torreón

Brincolines, juegos de mesa y otras actividades de entretenimiento se encuentran por el momento prohibidas en los tianguis de Torreón, así lo dijo el director de Plazas y Mercados del municipio, Luis Mendoza.

El funcionario señaló que se trata de una medida que se ha dictado mediante acuerdo del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna, misma en la que se busca que las actividades en esos mercados se hagan con fines meramente comerciales y no de entretenimiento.

Pidió comprensión a la ciudadanía y comerciantes que antes hacían uso de ese tipo de actividades para generar recursos, ya que el implementar esas acciones lúdicas podría poner en riesgo sanitario a los menores de edad y quienes se aglomeren en mesas.

"Siguen suspendidos, aunque ya por ejemplo se aperturaron algunos juegos mecánicos con reglas muy claras, con sanitización y con cuestiones de higiene muy fuertes, hay algunas cuestiones que todavía no son permitidas, los brincolines, los inflables todavía no, porque los niños entrarían todos en contacto y no permite una sanitización adecuada, entonces hay algunas cuestiones también como la loterías, todavía no por lo que implica, por la misma aglomeración que se pueda dar, no creo que lo podamos permitir aún en el corto plazo", explicó.

Mendoza dijo que pese a dichas estimaciones y evaluaciones sanitarias, existe total apertura de parte de los integrantes del Subcomité Técnico de la Laguna para escuchar propuestas de protocolos y dinámicas en el tema operativo comercial, las cuales son el primer paso para diseñar los llamados "piloto" que posteriormente podrían dar paso a reaperturas.

"Vemos que gradualmente tendrán que irse aperturando, siempre y cuando cumplan las medidas de salud… Es una decisión del Subcomité Técnico de Salud, efectivamente tiene que pasar por ahí antes de que se pueda reabrir cualquier tianguis", concluyó.