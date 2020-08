Siboldi advierte que Cruz Azul no debe preocuparse por rivales

El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, aseguro este viernes que su equipo debe ocuparse en su propio planteamiento y no preocuparse por lo que hagan los rivales.

"Nosotros tenemos que pensar en nosotros; estamos en Cruz Azul y sabemos que todos los rivales nos estudian, pero nosotros también lo hacemos y por eso siempre salimos a proponer y a buscar el marcador, es la única manera en que concibo los partidos", advirtió el timonel.

Dante Siboldi insistió en la necesidad de que La Máquina sepa manejar los encuentros sin recurrir al recurso de echarse para atrás.

"Yo siempre intentaré que el equipo sea protagonista en cualquier cancha. Intentamos ser un equipo que propone, no me gusta el cuidar marcadores, me gusta que el marcador se maneje con el control de la pelota en el campo rival sin meternos atrás", subrayó el estratega.

Cruz Azul perdió en la fecha cuatro en su visita ante Querétaro, partido en el que Siboldi reconoció que fallaron, y por eso señaló la importancia de reaccionar con triunfo en la jornada cinco ante Juárez.

"Era muy importante volver a ganar ante Juárez, luego de perder con Querétaro. Pero más importante es saber que no hay equipo invencible, Querétaro planteó su idea de juego, nos cerró espacios y se defendió bien".

En la fecha seis del Apertura 2020, La Máquina visitará este domingo 23 de agosto al Atlético San Luis, un rival que les venció en la segunda fecha del Clausura 2020, y contra el que Robert Dante Siboldi admitió buscarán desquitarse.

"El rival cuenta y busca aprovechar sus virtudes para hacernos daño; para nosotros no importa si somos local o visitante, tenemos que salir por el partido, ahora tenemos una prueba contra San Luis que nos ganó el torneo pasado y queremos una revancha".

Siboldi desmenuzó las virtudes de Atlético San Luis, franquicia del Atlético de Madrid de la Liga española en México, equipo en el que resaltó la peligrosidad del delantero argentino Mauro Quiroga.

"Tienen muy buen juego de área, se plantan en campo rival y llegan rápido al área, tienen jugadores que van bien de remate de cabeza como Quiroga. En la disputa son muy fuertes, y a partir de ahí tienen gente que recupera muy bien; siempre buscan el ataque directo".