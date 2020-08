Fabio Capello considera ideal a Raúl Jiménez para Juventus

El entrenador italiano Fabio Capello consideró que Raúl Jiménez sería un jugador ideal para la Juventus, el problema es que el actual campeón de la Serie A tendría que vender a algunos jugadores para hacerse de los servicios del futbolista mexicano.

Capello indicó que, de llegar Jiménez y mantenerse Cristiano Ronaldo, harían una buena mancuerna para dar buenos resultados tanto en el futbol italiano como en la Champions League.

#El problema de la Juve es que tienen que vender jugadores y ceder jugadores para después voltear a ver al mercado".

"He visto a Raúl Jiménez, es un jugador importante que tiene muchísima calidad, es un jugador ideal para jugar con Cristiano Ronaldo, porque a Cristiano le ha faltado en la Juventus un (Karim) Benzema, este puede ser Raúl Jiménez", dijo Capello en entrevista con ESPN.

Capello, quien fue monarca con la Juventus y nominado el mejor entrenador de la Serie A en 2005, habló también de Hirving Lozano, a quien calificó como un jugador desequilibrante que le faltó minutos con el Napoli.

"A mí me gustaba antes de llegar al Napoli, porque siempre me ha parecido un jugador peligroso, inteligente, sabe moverse muy bien sin balón y con balón, antes con (Carlo) Ancelotti ha jugado unos partidos, pero nunca jugó a tope como yo tenía recuerdos de él, necesita entender la liga italiana, es un futbol diferente, más difícil, mucha defensa, te presionan mucho, pero yo creo que con (Gennaro) Gattuso puede tener algo más, si se queda ahí".

Cuando jugó para mí no le falta nada, es posible que el entrenador prefiera uno o a otro, pero todas las veces que entro me ha parecido que no le faltaba nada.

Sobre la Champions League, aseguró que le sorprendió la eliminación del Manchester City "me ha sorprendido mucho la eliminación del Manchester City antes de todos, para mí era el favorito. El partido del Real Madrid vs City, tuvieron un partido muy bueno, muy interesante".

Por último, habló de la actual situación del Barcelona y la incorporación de Ronald Koeman con el equipo.

"El Barcelona en este momento no es el Barcelona, hay algo en el vestuario, hay algo con el entrenador, con (el presidente Josep María) Bartomeu, por eso es muy difícil".

"La gente no entiende que hay que estar todos unidos, trabajar juntos. Yo creo que el Barcelona ha sido el equipo que menos equilibrio tenía, por eso yo creo que hay que trabajar mucho para regresar al nivel que todo mundo sabe y no solo tener esperando a que Lionel Messi haga los milagros", sentenció.