Usuarios de la Clínica 16 del IMSS en Torreón se aglomeran al exterior

Ya sea para pedir informes para tramitar su pensión, solicitar incapacidad por maternidad, o bien, para aclarar dudas después que concluyó su permiso COVID-19, derechohabientes del Hospital General de Zona (HGZ) número 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón se aglomeraron ayer por la mañana al exterior de la clínica para esperar por un turno de atención presencial.

Algunos acudieron desde las 5 de la mañana para formarse en la fila que se observó larga, donde la mayoría de las personas no atendió la sana distancia, una de las recomendaciones principales de las autoridades sanitarias para evitar el contagio y la propagación del virus SARS-CoV-2.

Minutos después de las 9:30 horas, cuando comenzó a pegar el sol fuertemente, la inconformidad de los derechohabientes se acrecentó pues la fila no avanzaba y el calor incomodaba más. Aunado a que hubo personas que acudieron con niños pequeños y que comenzaron a hacer berrinches y rabietas.

El penúltimo en la fila era el señor Óscar, que hace un mes dio positivo al coronavirus y que después de librar la enfermedad acudió a pedir información para cobrar su incapacidad "porque ya es un mes y voy al banco y no me la han liberado, y luego venimos a esta fila y hay mucha gente y sin las medidas sanitarias, es un lío. No sé qué medidas vayan a tomar estos señores porque los guardias no tienen idea y todavía está el riesgo de que cuando lleguemos a la puerta nos digan que se acabaron los turnos y que vengamos hasta mañana, a veces nos dicen que también nos podemos quedar a dormir aquí para alcanzar el turno pero imagínese".

Mientras se cubría del sol con una carpeta, el hombre les dijo a otras dos mujeres que acudieron a solicitar incapacidad por maternidad que mejor se retiraría pues "viene uno con el hambre encima".

Aunque las incapacidades temporales por COVID-19 y de maternidad se pueden solicitar en línea, María dijo a El Siglo de Torreón que ha tenido muchos problemas con la plataforma digital, de ahí que prefirió acudir personalmente pues ya pasó un mes y 10 días que no le dan solución al trámite que requiere.

La derechohabiencia hizo un llamado al Instituto Mexicano del Seguro Social para que agilice este tipo de procedimientos, sobre todo para evitar que haya aglomeraciones a las afueras de la clínica y se ponga en riesgo a la ciudadanía que se encuentra dentro de los grupos de riesgo al COVID-19 como por ejemplo las personas de la tercera edad y aquellas con alguna comorbilidad como la diabetes e hipertensión.

Trámites

