los influencian

Inspirado en la música ochentera , pero bien afianzado a la época actual, el dúo mexicano Tenses presenta su segundo sencillo Héroes, una canción que explora la fragilidad de la vida y la dificultad del ser humano para hablar de la muerte con rock y sintetizadores, según explicaron en una entrevista.

Esta canción, inspirada en un libro, fue escrita dos años atrás cuando sus integrantes, Esteban Salazar y Roberto Jones, eran parte de una agrupación diferente.

"Roberto llega un día, me muestra la música y me dice que está buscando nuevos métodos de composición, algo más experimental de lo que estábamos haciendo, nos gustó a los dos y pensamos que le hacía falta una letra más profunda", aseguró Esteban.

Basado en el libro La negación de la muerte de Ernest Becker, Salazar escribió la letra con la intención de presentar la fragilidad del ser humano y hablar de un tema tabú como suele ser la muerte.

"Yo estaba muy clavado con la idea de esta negación que tiene la gente a la muerte que se muestra en el libro y me aventé a escribir la letra, agarré referencias de ahí en la cuestión de la trascendencia, de que el ser humano busca estos formatos de héroes para trascender después de la muerte con ciertas obras", explicó.

El músico define a Tenses como una agrupación de rock, "una banda independiente que no hace música independiente", sus sonidos se asemejan al pop y al rock de los años ochenta pero tienen claro que está aterrizado en esta nueva época.

"Tenemos muchas influencias, la más grande es que descubrimos que a ambos nos gustaba mucho lo que hacía Miguel Bosé en los 80 y su sonido en esa época, pero también nos gusta Radiohead, Soda Stereo, no queremos sonar ochenteros pero tenemos gran influencia de ahí", aseveró.

Antes de Héroes, Tenses había presentado Diamante y aunque aseguran que aunque aún creen en los discos y tienen material suficiente para sacar uno, irán lanzando un sencillo cada dos meses aproximadamente.

"Somos supermelómanos, creemos completamente en los discos, pero vamos a sacar siete sencillos separados de aquí a marzo y después queremos hacer un recopilatorio, a lo mejor hacer un disco sería lanzar balas al aire, queremos darle el tiempo y la importancia a cada canción", contó.

Esteban y Roberto tienen muy buena química a la hora de trabajar, antes de Tenses ambos colaboraban en un proyecto musical distinto pero al ver que trabajaban muy bien juntos, decidieron seguir un camino propio.

"Nosotros somos de Yucatán y llevamos dos años viviendo acá en la Ciudad de México, nos venimos para acá con el objetivo de levantar el otro proyecto en el que estábamos, pero en el camino nos dimos cuenta de que funcionábamos mejor solos y decidimos separarnos empezamos a armar este proyecto en octubre del año pasado", comentó. En sus planes más cercanos está la develación de otro sencillo el próximo 10 de septiembre y la creación de más vídeos para las canciones que vienen, y a pesar de que como a muchos artistas sus planes de tocar en vivo se han visto truncados debido a la pandemia, los músicos aseguran que ha sido un tiempo para nutrirse creativamente.

"No cualquiera puede ser un arquitecto de la música, eso es justo una de las metas de nosotros, queremos hacer música que sea accesible para todos, nos estamos concentrando en no hacer algo efímero que pega una canción que de repente el artista desaparece, es un poco complicado por cómo se mueve la industria pero no es imposible", finalizó.