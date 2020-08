Piden inversionistas a Romo 'honrar' contratos en México

Parte de la "gran discusión interna" y del análisis que realiza el gobierno es cómo tener energía a precios bajos, pero también cómo honrar los contratos, explicó el jefe de la oficina de la presidencia de la República, Alfonso Romo.

Dijo que como en todas las familias hay puntos de vista diferentes, también eso sucede en el gobierno, en donde se busca erradicar la corrupción, pero al mismo tiempo se debe dar seguridad jurídica al sector privado. Por ello afirmó que si bien es necesario corregir los hechos de corrupción que hubo en el pasado, también deben ver hacia el futuro. "Que realmente corrijamos lo de atrás, pero que no se nos olvide que tenemos que ver para adelante", añadió.

Además recordó que hace unas semanas, durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo de Estados Unidos, los estadounidenses le dijeron: "Poncho, solamente queremos recordarte que para que haya un éxito rotundo en la relación comercial y en hacer una América fuerte hay tres palabras que quiero que se lleven de mensaje: honren los contratos". "Sabemos que si no se honran los contratos no hay certidumbre, y sin ello no hay un ambiente propicio para la inversión ni se aprovechará la oportunidad que genera el conflicto entre Estados Unidos y países asiáticos", explicó. Por otra parte, refirió que se necesitan precios de la energía a precios competitivos, porque se llega a pagar hasta 50% más que en Estados Unidos; además de que si siguen los precios de los energéticos altos y la mano de obra deja de ser atractiva "me temo" que el país perderá atractivo.

Durante su mensaje en la Asamblea Nacional de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra), Romo afirmó: "El presidente me ha encargado hacer un análisis a fondo y una reflexión a fondo de qué se está planteando en el gobierno para tener un país competitivo y también que la población tenga acceso a precios energéticos los más bajos posibles". Para el Jefe de la Oficina de la Presidencia solamente lograrán sus objetivos de bajar los precios de la energía y honrar los contratos con productividad y políticas adecuadas, así que añadió: "Lo estamos haciendo, ustedes nos han ayudado mucho y estamos en esta gran discusión interna. Es esencial que en este país lleguemos de veras a ponernos de acuerdo, a quitarnos los tabús ideológicos y pensar en un beneficio a 120 millones de mexicanos".

Tras ver el informe anual de la Caintra, el funcionario expuso: "Si esta cultura, esta forma de trabajo, esta mística de motivar la creatividad y la innovación de miles de sus agremiados, si esta cultura existiese en el gobierno federal, si esta actitud existiese en el gabinete, México sería otro. Lo digo con sinceridad porque yo nunca había estado en el gobierno y si en una familia hay diferentes puntos de vista, imagínense en un gobierno que está haciendo lo posible por erradicar la corrupción".