Reclama Cabeza de Vaca que gobierno federal 'pide trato que no da'

Francisco Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, acusó que el gobierno federal pide el trato que no da, debido a que, señaló, con una mano pide trato de Estado, pero con la otra da bofetadas de partido.

Al participar en el encuentro de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) con el gabinete del gobierno de federal, encabezado por Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación (Segob), el mandatario local -integrante de la Alianza Federalista- señaló que un miembro de Morena lo denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta delincuencia organizada, esto en referencia a la denuncia que interpuso Alejandro Rojas Díaz Duran, aspirante a la dirección nacional de Morena.

"Al inicio de la administración, escuchamos mucha veces del gobierno federal que no debíamos politizar la seguridad. Y coincidimos: es tan grande el desafío que se requiere todo el esfuerzo institucional posible, sin distingos de partido ni mezquindades de corto plazo".

Y agregó: "Pero el Gobierno federal pide el trato que no da. Con una mano pide trato de Estado, pero con la otra da bofetadas de partido. Esta semana un miembro y candidato a presidir el partido político de Morena, denunció al gobernador de Tamaulipas por complicidad con la delincuencia organizada".

El gobernador tamaulipeco señaló que "casualmente", varios medios de comunicación obtuvieron, al día siguiente, datos de una supuesta investigación en su contra en la FGR.

"Justo cuando la violencia crece exponencialmente en el país, hay quienes se prestan a debilitar a las autoridades que están en la línea de fuego, con la penosa tolerancia de quienes tienen como principal deber: cuidar la vida de las personas".

Asimismo, dijo: "Lo digo con toda claridad: no voy a permitir que se construyan denuncias en la Fiscalía General de la República cuyos propósitos sean meramente electorales. A mi no me van a usar para aparecer en las encuestas de popularidad de los dirigentes de Morena".

Ante esto, el gobernador aseguró que no permitirá que debiliten la legitimidad del estado de Tamaulipas para seguir enfrentando a los criminales e informó que ha acudió a la Fiscalía a conocer de las acusaciones de las que se le señalan.

"Como no me voy a distraer esperando la filtración del día, le informo -dirigiéndose a la titular de Segob- que me he apersonado al expediente de la Fiscalía para conocer de lo que se me acusa. Estoy seguro que hará usted sus buenos oficios para que la Fiscalía responda afirmativamente a esta petición".

"La seguridad pública y el fenómeno de la delincuencia organizada no pueden ser tomadas a la ligera por parte del Gobierno Federal. Desde que llegué a mi gobierno, y no lo digo yo, se lo pueden corroborar con datos los secretarios de Estado aquí presentes, he combatido a todas las organizaciones criminales en el Estado, sin darles tregua".

Y agregó: "Hemos sido nosotros los que hemos logrado la captura de objetivos estratégicos para debilitar a la estructuras de la delincuencia".

Acuso que el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta estuvo en Tamaulipas y se reunió con los integrantes de "La columna armada", a quien señaló que son delincuentes que cuentan con orden de aprehensión por parte de la Fiscalía local y de la federal.

"Este mismo subsecretario que en lugar de abonar a la reconstrucción de la paz en el país, utiliza la mayor parte de su tiempo como personero para filtrar historias en los medios de comunicación. Nosotros también tenemos diálogo con los medios, no les quede duda".

"Este tipo de denuncias se convierten en persecuciones políticas, pero más allá de eso, ponen en riesgo, además de mi integridad y la de mi familia, a todas las fuerzas del orden en mi Estado. No se puede jugar así con el compromiso y la vida de los tamaulipecos. Eso no sólo es irresponsable, sino también criminal".

Finalmente, el gobernador señaló que el gobierno federal contará con su determinación para exista seguridad y justicia en el país.

"Los convoco a que se pongan a trabajar en eso y solo en eso", agregó.