Las polémicas de LAURA BOZZO

A lo largo de su carrera, la conductora Laura Bozzo ha dejado una estela que siempre la ponen en el ojo del huracán y son varios esos casos.

El pasado lunes Gabriel Soto e Irina Baeva raticaron la demanda interpuesta contra la conductora Laura Bozzo a raíz de las declaraciones que ésta hizo en las que decía que Soto no cuidaba a sus hijas por estar con Baeva.

Esta demanda se suma a la lista de polémicas y escándalos en los que Bozzo ha sido protagonista no sólo con otras guras del medio del espectáculo sino también por declaraciones que ha hecho y hasta por haber recibido un título honoris causa.

Hace apenas unos meses, durante la grabación de su nuevo programa Laura sin censura se hizo de palabras con el conductor Alfredo Adame, quien también es conocido por sus escándalos y pleito con Carlos Trejo.

La charla fue subiendo de tono mientras estaban en una mesa redonda sobre acoso en redes sociales y terminó con Laura diciéndole misógino y Adame tachándola de ignorante y contestando que la imagen de la conductora le daba asco por lo que lo corrió de su programa.

"Yo voy a pedir que te corran del país y que te vayas unos años a Santa Martha Acatitla", dijo Adame.

A finales de julio circuló un audio en el que supuestamente se escucha la voz de Laura quien lanza ofensas hacia los mexicanos además de asegurar que quería irse del país.

"Daría la vida por largarme de este puto país, sabes, la vida; la gente envidiosa… yo por ejemplo pensaba que Juan Osorio era mi amigo mil veces, ¿me entiendes? hablaba con él y todo, llega a Perú ¿a qué?... 'México la odia, yo jamás trabajaría con ella, la odian tanto como en Perú". O sea, ¿te das cuenta cómo es la gente acá", se escuchaba en el audio.

A raíz de esto Bozzo compartió un documento en el que aseguró que eran audios editados y que había sufrido violencia de género por lo que iba a haber consecuencias contra los que lo difundieron. Días después, con un video en Instagram presumió su amor por México.

A mediados de 2019 Bozzo fue reconocida con el honoris causa hecho que provocó críticas e incluso se habló de que Bozzo había pagado 30 mil pesos entre los requisitos para recibirlo por lo que el Consejo Doctoral Mexicano podría pedir que se lo retiraran.

La conductora se defendió y dijo que tomaría acciones legales para quienes aseguraban que había pagado por el nombramiento.

En abril de 2019 Azuara aseguró que había sufrido una agresión de parte de Laura a lo que ésta respondió, mientras promocionaba su programa Voces de la violencia en el show Intrusos: "Si alguien quiere hacer rating y quiere promocionar su programa haga lo que yo estoy haciendo. Yo no me cuelgo de nadie por ser famosa".

Además aseguró que no había punto de comparación entre ambas pues mientras Rocío es periodista Laura es doctora en Derecho, ciencias políticas y tiene estudios en crimonología y filosofía.

En abril de 2018, en medio de una serie de problemas con el SAT, Laura salió a aclarar de qué se trataba. Según la conductora el tema no fue que no pagara impuestos sino que "los movimientos que hago en mis cuentas de banco permitieron que hacienda interpretara que tuve dos ingresos, por lo que alegan una doble tributación, pero no es así".

Según esto Televisa le depositaba en una cuenta de Estados Unidos pero sus contadores no dieron aviso de su cambio de domicilio y ahí surgió la confusión.