Torres Cofiño apuesta al diálogo sobre comida chatarra

El presidente de la Mesa Directiva en el Congreso de Coahuila, Marcelo Torres Cofiño, afirmó que antes de que se apruebe en la entidad una ley para prohibir la venta de comida "chatarra" a menores de edad, tal como ha ocurrido en Oaxaca y Tabasco, es necesario apostar al diálogo entre las partes involucradas, de forma que se evite apresurar determinaciones que puedan afectar a un sector.

Durante entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón ayer martes, el legislador local señaló que se trata de un asunto que requiere de un "análisis profundo", no solamente por la naturaleza del tema, sino por el momento que se atraviesa a nivel nacional e internacional.

"Yo no sé si este sea el mejor momento o no, porque ciertamente esta pandemia nos ha orillado a recomponer y a modificar ciertas conductas de las cuales ya estábamos habituados, pero no menos cierto es que esta crisis de salud ha venido acompañada de una crisis económica. A mí me parece que así como les puede proporcionar y compartir los datos en cuanto a obesidad, sobrepeso, porcentajes de ingesta alimenticia, de verduras, etcétera, también hay que escuchar la parte económica, porque incluso lo establece la propia ley. En cada iniciativa tenemos que hacer un análisis incluso de carácter presupuestal, tenemos que saber, como coloquialmente se dice, 'qué callos son los que vamos a pisar'. Yo no sé si este sea el mejor momento para aprobar en 'fast track', como en el caso de Oaxaca, como en el caso de lo que acabamos de ver en Tabasco, una iniciativa de esta naturaleza; yo me inclino mucho al diálogo, a la apertura, a escuchar a todas las voces", expuso.

Torres propuso crear los "espacios suficientes" para dialogar de la comida chatarra y su distribución en Coahuila, mediante foros en los que se incluya a padres de familia, nutriólogos, médicos, psicólogos, empresarios, Gobierno y todas las partes involucradas.

"Tenemos que buscar cómo solucionarlo en conjunto", advirtió el legislador del Partido Acción Nacional (PAN).

Iniciativa

