Juan Escobar acepta que Cruz Azul debe mejorar su definición

El paraguayo Juan Escobar, defensa del Cruz Azul, aceptó este martes que a pesar de su gran año, su equipo debe mejorar la marca en la zaga y la puntería en el ataque para buscar el título del Apertura 2020.

"Debemos mejorar la marca y será importante mantener la concentración; en el ataque estamos terminando bien las jugadas, pero nos falta un poco de definición", reconoció el jugador en una rueda de prensa.

Escobar es una de las figuras principales de la defensa de los Azules, la segunda mejor del Apertura, bautizado por la Liga Mx como torneo Guardianes. Al referirse a su estatus, reconoció que siempre disfrutó más ser defensa central, pero puede crecer como lateral por la derecha, donde lo puso el entrenador Robert Siboldi.

"El profe me comentó que me veía mejor como lateral por la derecha. Me acostumbré a jugar como central, pero no desconocía el trabajo como lateral. Me aseguró que con trabajo estaría mejor ahí y le tomé la palabra", afirmó.

Cruz Azul es el equipo de mejor rendimiento en el fútbol de México en lo que va del año. Iba de líder con siete victorias, dos empate y una derrota al suspenderse el torneo Clausura 2020 por la COVID-19, ganó la Copa por México, preparatoria del Apertura, y ahora suma tres victorias, un empate, un revés y 10 puntos en el campeonato, el mismo balance del líder América.

Escobar no quiso filosofar sobre si es importante estar en el primer lugar ahora que el campeonato lleva solo cinco fechas y recalcó que el único objetivo es ganar el título de liga que el equipo no gana desde 1997, cuando el zaguero tenía dos años de edad.

"Estamos enfocados en ganar el título, hay que pelear porque hay buenos equipos y no va a ser fácil. En el fútbol mexicano nadie regala nada, hay mucha competencia", apuntó.

Aunque es un fijo en la alineación de Siboldi, titular en los cinco partidos del Apertura, el paraguayo opinó que tiene margen de mejoría.

"Se pueden esperar muchas cosas de mí, no ando en el nivel que quiero, estoy por mejorar bastante y eso se logrará con el trabajo del día a día", agregó.

Escobar es una de las principales figuras de la legión paraguaya en México, que cuenta con jugadores de buen nivel como los delanteros Carlos González, de los Pumas UNAM, y Darío Lezcano, del Juárez FC, los volantes Richard Sánchez y Sergio Díaz, del América, y Osvaldo Martínez, del Puebla y los defensas Bruno Valdez, América, y Víctor Velázquez, del Juárez FC.

El próximo domingo el Cruz Azul de Escobar y de su compatriota Pablo Aguilar, zaguero que se recupera de una lesión, visitará al San Luis, en la sexta jornada del Apertura.