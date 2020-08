Federica Quijano rompe en llanto al hablar de su hijo con autismo

Federica Quijano conocida por formar parte de la agrupación Kabah, rompió en llanto al hablar sobre su hijo Sebastían, quien fue diagnosticado con autismo, con motivo de su cumpleaños número 11.

La cantante decidió compartir un emotivo video a través de sus redes sociales para expresarle al pequeño todo el amor que siente por él y agradecer que puede disfrutar de tenerlo en su vida, pues afirmó que es más de lo que ella esperaba.

“Feliz Cumple Tian. Mi chiquito hermoso, no tengo palabras para decirte lo que eres para mi, lo que nos has regalado y enseñado a tu hermana y a mi. Agradezco a Dios que me escogió para ser tu mamá, porque ha sido un privilegio y un honor servirte, amarte, verte crecer, verte reír”, se lee al pie del clip.

“Celebro también porque es un guerrero de vida...y porque luchó por estar aquí. Estuvo veinte días en un hospital luchando por su vida. Entonces merece lo mejor, se merece todo de mí, se merece que no baje la guardia nunca para él...Es un niño maravilloso desde el día en que llegó”, se le escucha decir a Quijano entre lágrimas.

Asimismo, la cantante señaló que pese a que hay quienes no creen que personas con esa enfermedad puedan manifestar sentimientos, ella afirmó sentir el amor constante de su hijo.

“Celebro su forma de abrazarme y cuando te dice ‘Te amo’ y te dice todas estas cosas que a veces crees que no las siente y que no las vive, que él no va a poder sentir el amor...yo lo siento todos los días de su parte”.

“Sólo quiero decirle que el día que llegó para mí era lo más bonito, yo siempre quise tener un niño... quizá no es lo que yo esperé, es más de lo que yo esperé”. añadió.

Al final del video, Federica Quijano agradeció a su familia por las muestras de cariño hacia Sebastían, “por amarlo como lo aman”.