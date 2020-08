Evalúan participación de regidores en Cabildo de Lerdo

A casi un año de la actual Administración municipal, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) del Cabildo en Lerdo realizó una evaluación de la participación de cada uno de los integrantes en la toma de decisiones durante las sesiones de este máximo órgano de gobierno, donde se destaca la nula participación de regidores en las 36 sesiones celebradas hasta el momento.

Fue el regidor Ángel Luna quien reprobó la participación de buena parte de los ediles, y quien dio seguimiento a cada sesión y a la intervención de sus compañeros.

En el reporte elaborado desde hace casi un año destacan con cero participaciones en sesión de cabildo, Saraí Aguilera y Roxana Acosta, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Blanca Holguín, de Movimiento Ciudadano; y Nancy Elías Ramos, regidora independiente.

De acuerdo con el tabulador de sueldos, disponible en el portal oficial del Ayuntamiento, los regidores perciben un salario máximo superior de 65 mil pesos (brutos) mensuales.

Entre los regidores cuyas participaciones fueron menores a 10 en 36 sesiones de Cabildo, repartidas en: 1 solemne, 19 ordinarias y 16 extraordinarias fueron: Francisca Blanco (9) y Manuel de Jesús Sánchez (9), del PRI; Magdalena Barbosa (8) y Víctor Nájera, de Morena (6); y Samir Rivera (3).

Con menos de 50 participaciones están José Guadalupe Padilla (35), del PRI; Héctor González (43) y Gloria Torres (30) de Morena.

"La actividad de este cabildo ha dejado mucho que desear, lo digo con todo respeto a mis compañeros, pero a un año todavía hay compañeros que no han tenido una sola intervención en el cabildo y a mí me parece que los temas del Municipio no son de menor importancia para que no se participen, para que no se argumente, no se externe cuando menos una preocupación", dijo el regidor panista, quien reconoció que los sueldos que perciben "no son menores para que ni siquiera se interesen en los temas del Ayuntamiento".

Intervención

