Hermana de Stone lucha por su vida

La actriz Sharon Stone reveló que su hermana menor, Kelly, se contagió de coronavirus y que se encuentra luchando por su vida.

"Uno de ustedes, los que no usan cubrebocas, hizo esto", escribió la actriz el sábado en su perfil de Instagram. Un mensaje que completó ayer con un video, en el que explica a cámara los detalles de la situación de su hermana y su cuñado, ambos internados en estado delicado.

En el video, de más de tres minutos, la actriz cuenta que en el estado de Montana, donde vive su familia, no hay tests suficientes ni siquiera para las enfermeras que arriesgan sus vidas en el cuidado de los contagiados. Stone dice que el gobernador y los responsables de la secretaría de salud no le contestan los llamados. Además, al borde de las lágrimas, la actriz revela que su abuela y su madrina fallecieron por COVID-19, al tiempo que su madre, una paciente de riesgo, no ha podido acceder a una prueba para ser diagnosticada.

La actriz informó en un video que su hermana Kelly, sufre de lupus, "ella no tiene sistema inmune. El único lugar al que fue es la farmacia.

"Mi hermana no está bien. Cuando dicen que hay tests para todos están mintiendo. Cuando dicen que hay pruebas para las enfermeras en los hospitales, mienten.

Así están las cosas y lo único que cambiará esta situación es su voto. Sus votos deben ser por Biden y Kamala Harris, porque con mujeres en el poder vamos a pelear por nuestras familias. Por favor voten y por favor hagan lo que hagan no voten por un asesino. Gracias", dice Stone en el mensaje, en clara referencia al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.