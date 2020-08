Reprueba AMLO ataque en redes a su hijo; 'es coraje y rabia'

l presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó esta mañana las críticas y ataques que recibió su hijo menor, luego de que el fin de semana se difundió un video en donde se le observa dentro un hotel en Acapulco, Guerrero.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que estas críticas son una muestra del coraje de sus detractores, a quienes recriminó que no se quejaran de que en sexenios pasados se usaran aeronaves para trasladar a las familias de los presidentes a las playas y quienes tenían a su disposición casas propiedad del gobierno.

"No hay congruencia, solo es el coraje pues, no es un asunto articulado, sino es el enojo, la rabia. Que va a mi hijo Jesús a la playa de Acapulco y video, gran noticia, ¿qué no puede ir Jesús y su mamá? ¿Qué no puede ir a la playa?, ¿cuál es el delito?"

"¿Qué hacían antes cuando se usaban los helicópteros del Estado Mayor presidencial para llevar a toda la familia a las playas? Tenían las casas del gobierno a su disposición ¿Estos se quejaban? ¿Se sabía? Yo sigo ofreciendo disculpas por todas las molestias que cause la transformación, pero vamos a salir adelante buscando que las cosas mejoren", dijo.

Este domingo, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, acusó a la red social de Twitter de permitir mensajes que denigran a menores de edad, esto debido a que un usuario de esa red social difundió un video del hijo menor del Presidente caminando en un hotel de Acapulco, Guerrero y que desató críticas e insultos contra el menor.

"Ay @TwitterMexico @TwitterSeguro @TwitterLatAm tú y tu permisividad con mensajes que denigran a los menores de edad. ¿Todo eso por dinero? Qué mal. Necesitamos redes sociales con ética y transparencia. ¿Cuándo nos informas cuánto te pagan por esa sucia tarea?", escribió en su cuenta de Twitter la doctora Gutiérrez Müller.