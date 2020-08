'Piñera es una rata': Waters

Roger Waters, uno de los cofundadores de la legendaria banda británica de rock Pink Floyd, calificó de "rata" al presidente de Chile, Sebastián Piñera, por su gestión en las protestas del año pasado, unas declaraciones que ayer generaron una serie de reacciones en el país.

"Fue una sorpresa que haya sido reelecto, pero no es una sorpresa que los estudiantes y otros estén de vuelta en las calles porque, como dije en mi versión de la canción de Víctor Jara, todas las ratas huelen igual y Piñera es una rata", aseguró el artista. Entrevistado virtualmente por la diputada comunista Camila Vallejo en su canal de Yotube, Waters dijo que Piñera y "otros políticos" persiguen hacerse "más poderosos y más y más ricos" y que la valentía de los chilenos que salieron a manifestarse a partir de octubre del año pasado es "inmensa" porque "arriesgaron su vida y su vista". "Donde tú estás, le están disparando en los ojos a los jóvenes en las calles de Santiago, por sacar la voz. Y no aceptarán un no", apuntó el músico.

El pasado 18 de octubre estalló en Chile la ola de protestas más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), manifestaciones que se mantienen suspendidas por la pandemia y que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema con saqueos e incendios.

Las imágenes de jóvenes con los ojos sangrando tras recibir disparos de perdigones y bombas lacrimógenas en el rostro dieron la vuelta al mundo y provocaron críticas de organismos internacionales como la ONU y Human Rights Watch (HRW), que acusaron a las fuerzas de seguridad de graves violaciones a los derechos humanos.

El exlíder del grupo británico, que fue recibido en 2012 por Piñera, durante su primer mandato, indicó además que el plebiscito sobre una nueva Constitución que se celebrará en Chile el 25 de octubre es "extraordinariamente revolucionario".