Ser 'VECINA' la hace feliz

Ha hecho decenas de películas, obras de teatro, novelas y programas, pero es Vecinos el proyecto que hoy en día la hace sonreír.

La reconocida actriz, Macaria, se siente realizada por el éxito que ha logrado dicha emisión a lo largo de 15 años y justo hoy domingo puede verse un capítulo más de la novena temporada por el Canal Las estrellas.

"Imagínense lo feliz que soy. Cuando empezamos Vecinos, jamás pensamos que íbamos a durar tanto tiempo y menos con la respuesta tan bonita que tiene del público. Me siento honrada", comentó Macaria acerca de la transcendencia que estos singulares vecinos han logrado en década y media.

En entrevista vía telefónica con El Siglo de Torreón, la artista comentó que se siente halagada de que hay quienes consideran a esta emisión como un clásico de la comedia nacional.

"Eso dicen muchas personas, que ya es clásico. Nos comparan con programas gloriosos como El Chavo y bueno es un honor. Vecinos no solo se ve en México, también ha llegado a naciones como Colombia, Perú, Ecuador o Argentina".

La novena temporada de Vecinos ha acaparado bastantes puntos de rating lo que evidencia cómo cada personaje de esta historia, como "Magdalena" -el que realiza Macaria- cuenta con el cariño de los televidentes.

"Bendito sea Dios que el público nos responde siempre bien bonito, no hay más que darles las gracias por su preferencia", informó desde su casa.

Macaria comentó que los escritores han hecho los guiones apegados a la nueva normalidad que vive México a raíz de la propagación del coronavirus.

"Hay cosas que se dicen sin perder la cuestión del humor y la comedia. Por ejemplo, las juntas de los vecinos ahora se realizan vía zoom. "No debemos estar todos juntos -los actores- eso era muy divertido, sin embargo, no estamos apegando a como son las cosas ahora", relató. Sobre las medidas de prevención que ha implementado Televisa, Macaria dijo que son demasiadas, pero evidentemente necesarias.

"No nos queda de otra. Todos tenemos que extremar precauciones y cuidado. Si no tengo que salir a trabajar o al súper mercado la verdad es que no me muevo de la casa. Todo lo que compro lo desinfecto, salgo con mi cubrebocas y con todas las medidas necesarias".

Por otro lado, Macaria dijo que además de Vecinos ha estado involucrada en otros proyectos como la película La boda de la abuela y la serie 100 días para enamorarnos.

"Este programa de Telemundo terminó su primera parte y sacarán una segunda temporada con lo que quedó pendiente de grabar. No sé cuando empezará esta nueva entrega.

"Del largometraje, les cuento que mi personaje de 'Aurora' no fue contemplado para la próxima cinta de la saga que se llamará El testamento de la abuela".

En La boda de la abuela, Macaria compartió créditos con Susana Alexander, algo que le fascinó ya que ambas se aprecian bastante. "Reencontrarme con Susana fue maravilloso. Trabajamos desde 1968 y desde entonces nos conocemos. Es una gran actriz, la respeto mucho".

Macaria comentó que se encuentra celebrando 53 años de carrera, tiempo en el que ha llevado una trayectoria limpia, aleada de dimes y diretes.

"Me siento honrada y bendecida por poder vivir haciendo lo que m e gusta. Siempre trato de hacer lo mejor para el público.

"Me ha tocado hacer de todo... cine, teatro y televisión. También canté en palenques y hasta he hecho circo gracias a los hermanos Atayde".

La actriz aprovechó para alabar la arquitectura del Teatro Isauro Martínez, en donde se ha presentado en diversas ocasiones. "Ese recinto es maravilloso, es bellísimo. Siempre que voy a Torreón me la he pasado muy bien, tienen una gastronomía deliciosa".

En novelas

Macaria también ha hecho muchos melodramas tales como: Y mañana será otro día. Por amar sin ley Antes muerta que lichita Yo no creo en los hombres Amorcito corazón Los exitosos Pérez Alma de hierro