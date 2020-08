Julio, hasta ahora, el mes más letal de la pandemia en México

Con un acumulado de más de medio millón de contagios de COVID-19 en México y más de 55 mil defunciones, julio se consolidó como el mes en que más casos se reportaron en promedio por día, con 6 mil 404, mientras que agosto se perfila para ser el mes con más defunciones en promedio por cada 24 horas con 661.

En una revisión, se constató que julio tuvo un total de 198 mil 548 contagios del nuevo coronavirus, lo que equivaldría a que cada hora 266 mexicanos dieron positivo al SARS-CoV-2. Con respecto a las muertes, en lo que va de agosto se han contabilizado 8 mil 605, es decir, que aproximadamente cada minuto fallecen 5.9 personas por este mal respiratorio.

La pandemia llegó a México el 27 de febrero; sin embargo, los meses de julio, agosto y junio son los que más casos positivos reportaron. Durante julio se registraron cuatro máximos de casos de un día a otro, aunque la Secretaría de Salud aclaró que no son los contagios que se reportan en 24 horas, sino la manera en que las autoridades suben la información a las plataformas.

El 31 de julio se dio a conocer un incremento de 8 mil 458 contagios con respecto al día anterior; el 23 de julio, en la misma dinámica, se registraron 8 mil 438 casos positivos, el 30 de julio se sumaron 7 mil 730 y el 18 de julio, 7 mil 615.

En los 13 días que lleva agosto se han contabilizado 81 mil 114 contagios; el 1 de agosto se rompió récord en el número de casos de un día para otro, con 9 mil 556. En tercer lugar se encuentra junio, con un promedio de 4 mil 514 casos positivos cada 24 horas.

Especialistas consultados por este diario coincidieron en que los meses de julio y agosto tienen mayor número de casos positivos y muertes debido a que el desconfinamiento se hizo de manera abrupta, además de que las autoridades sanitarias centraron la epidemia en la Ciudad de México y ahora, cuando otras entidades entraron a su acmé, se visibiliza a partir del número de diagnósticos y fallecimientos.

Para Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, el alza de casos en estos meses se debe a la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia, a que se relajaron las medidas de higiene por parte de la ciudadanía y a que se privilegió la economía sobre la salud de los mexicanos.

"Creo que la explicación de que julio y agosto tengan más casos y muertes no puede ir más allá que por el lado de que se abrió demasiado pronto y se tomaron pocas precauciones. Cuando se dijo que era el fin de la sana distancia estábamos en la rama ascendente del pico, no es cierto que ya había pasado en mayo, y la población tuvo pocas precauciones porque se les dio mal la instrucción, no se hizo caso del cubrebocas y se dijo que salieran sin miedo, y ahí están las consecuencias: se intensificó la transmisión y tuvimos más casos ahora que antes", dijo.

Enfatizó que es complicado encontrar un punto de equilibrio entre la reapertura económica y la salud de la población, pero, según la estrategia gubernamental, considera que se ha dado prioridad al aspecto económico.

"Pienso que se ha privilegiado la economía y se ha dejado de lado la importancia que tiene la salud, y eso está provocando muy malos resultados. Ahora se presume porque hay lugares como la Ciudad de México que parece que no le está yendo tan mal, pero hay lugares en que sí, como Hidalgo, y México está teniendo los números diarios de contagios y muertes en ascenso, no vemos que bajen. Esto quiere decir que la epidemia está transfiriéndose, que los contagios se están trasladando a otros lugares y quizá tienen menos visibilidad geopolítica".

Alejandro Macías, integrante de la comisión de la UNAM para atender el coronavirus, señaló que julio y agosto tienen más contagios y defunciones porque se están sumando otros estados.

"La pandemia estuvo marcada por la Ciudad de México, pero representa solo una fracción del país; ahora que se sumen Monterrey, Guadalajara, partes del Bajío y otras ciudades se verá la entrada de la epidemia en toda la República", aseguró.

Dijo que si bien aún no se cuenta con datos duros que indiquen que estas cifras son resultado de una reapertura económica precipitada, es una hipótesis que no se puede descartar. "Parece razonable decir que hubo más casos porque se acabó la jornada de sana distancia, pero no pasa de ser una hipótesis porque no hay datos duros para decirlo; sin embargo, me parece que es plausible", indicó.

Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, comentó que el manejo de la pandemia ha sido errático y el gobierno federal debería reconsiderar su estrategia.

"Parece que se perdió de vista el objetivo, que es disminuir contagios y muertes. Las autoridades subestimaron la vulnerabilidad en la población ante los contagios y también los fallecimientos. El sistema de salud estaba débil y no se fortaleció lo suficiente, por lo que poco a poco fueron ejerciéndose más presiones sobre él y a eso hay que sumarle que en los mensajes diarios se minimizan elementos que podrían prevenir contagios, como el uso de pruebas o de cubrebocas".

Agosto, mes con mayor mortalidad

En cuanto a defunciones por esta afección, agosto lidera como el mes con más casos por día, con 661, pero hay que tomar en cuenta que aún no concluye, por lo que éste podría modificarse.

Julio reportó 18 mil 919 fallecimientos, es decir, que en promedio murieron 610 ciudadanos por día; el tercer puesto lo ocupa junio, con 17 mil 839 muertes.

En este sentido, Malaquías Cervantes alertó que la mortalidad se podría relacionar con la carencia de insumos en las unidades y con el hecho de que la sociedad prefiere no ir a las unidades médicas por el temor a no salir con vida.

"Para empezar, la gente llega muy tarde y ahora se ha incrementado el miedo de la gente por la atención que brindan los hospitales y se niegan a ir, y cuando llegan es en condiciones graves".

Destacó que a pesar de que la Secretaría de Salud enfatiza que la ocupación hospitalaria es cada vez más baja, esto no es sinónimo de menos muertes. "Se habla de tener más camas como si eso resolviera el problema, pero no; tener más camas tal vez ayuda a que haya menos gente que se quede sin entrar al hospital, pero no garantiza que no mueran. ¿De qué sirve tener camas y respiradores si mucha gente sigue muriendo? Creo que no es la manera correcta de medir la situación actual", dijo.

El académico llamó al gobierno a que apele a que la población se proteja con el uso del cubrebocas, sin olvidar el lavado de manos y procurar no entrar a lugares cerrados, como cines, tiendas que tienen aire acondicionado y el transporte público, en donde, dijo, hay que extremar precauciones.

"El subsecretario habla de no obligar a los mexicanos a usar cubrebocas, pero pienso que se debe presionar más a la población. Lo que dice el subsecretario es tonto, porque parece que defiende el derecho a contagiar, o sea, al decir que se pueden violar derechos de las personas; entonces, déjense contagiar y esos son los derechos que se privilegian. Creo que en una situación extraordinaria los derechos tienen que ir adaptándose para proteger lo más posible a la población".

Alejandro Macías subrayó que México se encuentra en un momento crucial en que el uso masivo del cubrebocas puede contribuir a disminuir los contagios de Covid-19, por lo que llamó a la sociedad a usarlo de manera generalizada. "El uso de cubrebocas sería la herramienta, una de las pocas por explorar y adaptar a la realidad actual, su uso generalizado contribuiría con un mejor control de la epidemia".

De la Torre comentó que para hacer frente a la pandemia debe existir un esfuerzo conjunto. "La ciudadanía debe tomar medidas, poner de su parte, pero principalmente las autoridades, y en particular la federal", afirmó.

266 PERSONAS PERSONAS dieron positivo al coronavirus cada 24 horas en el país durante el mes de julio.

5.9 PACIENTES PACIENTES de COVID aproximadamente fallecen cada minuto a causa de este mal respiratorio

4 MÁXIMOS MÁXIMOS de casos positivos a SARS-CoV-2 de un día para otro se presentaron durante el mes de julio.