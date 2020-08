Cinta de Tom Holland y Robert Pattinson llega a Netflix en septiembre

Luego de una larga espera, finalmente el tráiler de la esperada película The Devil All the Time (El diablo a todas horas) con los actores Tom Holland y Robert Pattinson como protagonistas, vio la luz ayer.

El filme, dirigido por Antonio Campos llegará a Netflix el 16 de septiembre, en donde contará una historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. En la producción, Pattinson se encarga de dar vida a "Preston Teagardin", un pastor profano, mientras que Holland interpreta al joven "Arvin Russell", quien lucha contra fuerzas malignas que lo amenazan a él y su familia.