Les queda grande

- Los Guerreros volvieron a tener 15 minutos de terror y cayeron anoche 3-1 ante las Águilas del América, en el duelo que cerró la cuarta fecha del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX.

Y es que el equipo de Guillermo Almada, volvió a tener desatenciones que le costaron goles y el partido, tal como sucedió en la pretemporada ante Rayados, cuando recibieron tres goles en un cuarto de hora.

Los de Coapa en la cancha del Olímpico Universitario, aprovecharon al máximo, los errores defensivos que capitalizaron con goles, que les sirvió para quedarse con los tres puntos y recuperar la cima de la atípica competencia.

El duelo comenzó a buen ritmo, con llegadas en ambas METAS. Los albiverdes tuvieron una de las mejores, pero el "Mudo" Aguirre no hizo buena la recepción, para después mandar a las nubes su disparo.

A los 5 minutos, los focos de alertas se prendieron, cuando el refuerzo Betsiel Hernández, presentó un problema muscular en el aductor, por lo que el lado izquierdo de los laguneros, se mostró endeble.

Pero a partir del minuto 16 de la parte inicial, los de la Comarca se desmoronaron y fue un calvario, recibiendo hasta tres goles sin reacción, que definió el rumbo del partido.

Cuando los emplumados tuvieron la ventaja por la mínima diferencia, los del charrúa Almada pudieron reaccionar, pero el remate de cabeza del chileno Diego Valdés, no fue con la dirección suficiente, para doblegar a Paco Memo Ochoa.

Sin poder descontar la ventaja, los verdiblancos se fueron al descanso resignados, con una pesada loza. El monclovense Jonathan Díaz, ingresó de relevo para el complemento y tuvo un buen accionar defensivo.

Santos Laguna buscó descontar la gran diferencia y tuvo varias opciones para hacerlo, incluso para igualar, pero no pudo concretar las grandes ocasiones que tuvieron, ante el arco defendido por el seleccionado nacional mexicano.

Mediante el VAR, los albiverdes anotaron a través de la pena máxima por conducto de "Nando" Gorriarán, debido a que el "Emperador" Julio César Furch se reponía, del cabezazo recibido en la portería enemiga.

Luego los laguneros llegaron a través del andino Valdés y también del juvenil sinaloense Jordan Carrillo, pero no pudieron meter la esférica al fondo de las redes, en sendas ocasiones.

Furch, también se plantó ante Paco Memo, pero optó por ceder la pelota, pero sin encontrar a un compañero que pudiera empujarla, ante la desesperación del "Piojo" Herrera, que fue amonestado por el silbante, reclamando una tarjeta por una jugada futbolera entre Roger Martínez y Matheus Dória, que los americanistas creyeron merecía una expulsión al brasileño.

Con el duro revés, Santos se quedó con cuatro puntos y en su próximo duelo, recibirá el domingo a sus "hermanos" de los Rojinegros del Atlas, en el denominado Clásico Orlegi Sports.

Guillermo Almada no quiso entrar en polémica en cuanto al arbitraje, además de que reconoció que les falló la puntería para igualar el encuentro.

"No me gustaría opinar de los árbitros, así que no me gustaría decir algo, simplemente creo que el VAR es una herramienta muy valiosa que se encarga de impartir justicia, pero a mí me cuesta adaptarme un poco".

Aceptó que tuvieron un mal primer tiempo, donde prácticamente dieron muchas facilidades a los jugadores del América: "después, en el segundo tiempo hicimos los retoques en el vestuario y creamos una cantidad de situaciones, pero no tuvimos la fortuna de poder concretar, tuvimos muchas imprecisiones".

1-0 (Minuto 16) Pase filtrado de Córdova a Martínez, sin que Hugo Isaac Rodríguez pudiera cortar, para que el colombiano defina ante la salida de Acevedo.

2-0 (Minuto 28) Mal despeje de Acevedo, para que los americanistas organicen rápido ataque que termina con centro y cabezazo del pampero Leo Sánchez, que no puede controlar el cancerbero lagunero, rebasando la línea de gol para el tanto azulcrema.

3-0 (Minuto 30) Centro por la banda izquierda capitalina, ganándole Viñas el cabezazo a Dória, para vencer la estira de Acevedo.

3-1 (Minuto 66) Jugada revisada en el VAR, que decreta la pena máxima por falta sobre Furch. El uruguayo Gorriarán se encargó de cobrar, engañando a Ochoa.

27 DERROTAS suma Santos Laguna en 39 partidos que ha visitado a las Águilas del América.