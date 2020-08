Alistan una vez más reunión para analizar proyecto Metrobús Laguna

Será el próximo 31 de agosto cuando se haga una nueva reunión entre los concesionarios del transporte público en La Laguna y representantes de la Secretaría de Infraestructura en Coahuila, analizarán los últimos detalles del modelo de negocios del proyecto Metrobús, el tema de las tarifas y las nuevas condiciones del transporte urbano que ha generado la pandemia del COVID-19.

Así lo confirmó hoy miércoles el titular del Órgano Regulador del Transporte Masivo en la entidad, Alfonso Tafoya, quien señaló que precisamente buscarán afinar los pendientes administrativos del proyecto para arrancar la operación del mismo en el lapso que comprende de finales de 2020 e inicios de 2021, tal como se ha adelantado anteriormente.

El funcionario indicó que buscarán principalmente dejar en claro el tema del fideicomiso para la organización del gremio con la llegada del Metrobús, así como todas las condiciones que deberán de darse mediante el proyecto y tomando en cuenta en todo momento las necesidades del mundo actual.

“Aprovechando tu medio quiero lanzar este llamado a todos los involucrados en el tema Metrobús, que estemos conscientes de que no es el mismo mundo que existía antes de la pandemia, es decir, ahora hay una necesidad mucho menor, una demanda diferente a la que existía antes de que ocurriera todo esto, ahora, so no quiere decir que no vaya a ser necesario tener un Metrobús como lo habíamos anunciado, al contrario, el gobernador Miguel Ángel Riquelme ha sido muy enfático en señalar la necesidad de generar condiciones de calidad para la inversión y la vida en Coahuila, aquí en la Laguna es necesario que siga adelante este proyecto de transporte urbano, va a seguir adelante, que de eso no les quede la menor duda”.

Tafoya además dijo que la reunión del próximo 31 de agosto se encuentra bajo análisis para su realización, dependiendo de la logística y el número de asistentes podrían optar por tres escenarios: el modelo virtual total (vía Zoom o google Meet), modelo mixto (asistentes virtuales y físicos) y modelo presencial total, en todos los casos se procurarán las medidas de sanidad elementales para garantizar que no ocurran contagios del SARS-CoV-2 (COVID-19).

El encargado del proyecto Metrobús Laguna además destacó la necesidad de que a la reunión se acuda con un “ánimo de apertura” y disponibilidad de diálogo, pues se busca garantizar que “todas las partes salgan ganando de esto”.

“Hay una realidad que nadie puede negar aquí en la Laguna, es que el transporte público no puede seguir así como está, hay muchos cambios ocurriendo muy rápido en todo el mundo, la cuestión de la tecnología, de los costos de producción, de combustibles y todo este asunto de la protección ambiental, incluso para los concesionarios es necesario buscar el aspecto de mayor rentabilidad, ahí es donde estamos tratando nosotros de gestionar este asunto”, señaló Tafoya Aguilar.