Ana María Alvarado tiene un tumor cerebral

La periodista de espectáculos Ana María Alvarado reveló que le detectaron un tumor cerebral y epilepsia durante un video para su canal de YouTube.

La conductora contó que acudió a una clínica para realizarse unos estudios donde le hicieron el diagnóstico, no obstante, explicó que afortunadamente el tumor es benigno.

“Fui al doctor, porque estaba muy preocupada por mi salud, y pensé que me iba a ausentar un tiempo, porque me dijeron que tenía un tumor. Sí tengo un tumor, en el lado derecho un tumor benigno por fortuna, ya que pensé que iba a ser maligno y que me iban a operar”, contó.

Además señaló que por el momento no es necesario operarse, pero mencionó que en caso de que aumente de tamaño ingresará al quirófano.

"Ahorita no me está dando problemas, pero está ahí; en caso de que me esté creciendo si es conveniente operarlo, pero por el momento no es necesario, aquí está y es un tumor”, dijo Alvarado.

La comunicadora indicó que en ocasiones sufría ataques isquémicos, por lo que se realizó estudios y le dijeron que tiene epilepsia.

“Hace tiempo me daban como algunos jalones en la cara y yo pensaba que era parálisis facial, y por eso fui al doctor. En febrero me seguían dando estos ataques isquémicos y hasta yo decía qué ‘a poco todavía me siguen dando estos pre infartos. Pero resulta que nunca tuve ataques isquémicos, sino que tengo epilepsia”, reveló.

Sin embargo, añadió que con el medicamento que le recetaron estará bien pues asegura que la epilepsia estará controlada.