Aprende de sus errores

El conductor, actor y cantante cubano; William Valdés, ha hecho a un lado sus demonios para dar paso a una excelente etapa profesional que quiere disfrutar con sus seguidores, de ahí que ofreciera una charla vía zoom con El Siglo de Torreón.

Desde la comodidad de su hogar, contó cómo logró reponerse de las caídas que sufrió y narró su avenura en el matutino Venga la alegría.

"No hay que tenerle miedo a empezar de cero. He cometido muchos errores y de cada error uno aprende algo. Es importante caerse para poder aprender porque si no, uno no madura.

"Las ganas de salir adelante, de apoyar a mi familia y de lograr mis objetivos me han motivado a salir adelante. Durante un tiempo estuve muy deprimido y hasta pensé en tirar la toalla", comentó.

El artista de 26 años de edad reveló como fue que se dio cuenta que su vida estaba tomando rumbos equivocados.

"Cuando salí de Univisión fue algo muy raro para mí, no me lo esperaba y ahí fue donde el mundo se me cayó. Al no verme en pantalla en el matutino de allá, fue complicado porque ya me había acostubrado a estar ahí.

"Durante varios meses no encontraba trabajo y me di cuenta que por las actitudes que había tenido con la gente, nadie quería laborar conmigo, eso me deprimió horrible y me caí, tenía ataques de depresión y ansiedad, sin embargo, gracias a mi familia me levanté y ahora puedo decir sinceramente que estoy contento".

Por otro lado, Valdés comentó que Venga la alegría le ha ayudado a reforzar su felicidad. "Me siento muy a gusto en el programa. La emisión y TV Azteca son una gran familia. Me tratan increíble y estoy aprendiendo a diario muchas cosas. Me llevo muy bien con los demás conductores, sin embargo, he logrado una mayor afinidad con Cristal, El Capi y Roger ya que compartimos algunos segmentos".

Tras los contagios de COVID-19 que se han dado en Venga la alegría, William aseguró que las medidas sanitarias en la producción se han incrementado.

"En los foros todo es estricto para tratar de evitar contagios. Nos hemos cuidado mucho, lo bueno que a quienes les ha dado coronavirus en el programa -El Capi, Pato Borguetti- se encuentran bien".

El cubano estuvo en la versión anterior de La Academia. Todavía no sabe si volverá a la siguiente entrega.

"Hay rumores de que sí se hace, de que no se hará, no se sabe aún. Me encantaría estar, hasta lo que llevo de carrera es mi proyecto favorito".

William Valdés se definió como un "inmigrante que busca nuevas oportunidades" ya que ha vivido en diversas partes del mundo.

"Salí de Cuba a vivir a España con mi familia. Luego, mi mamá pensó que lo mejor era irnos a vivir a Miami y pues nos fuimos. Después viví un tiempo en Los Ángeles y ahora estoy radicando en la Ciudad de México".

Recordó William que sus primeros proyectos profesionales fueron un comercial al lado de "La Chilindrina" y su participación en la serie juvenil Grachi.

"Fueron mis pininos. Llevo 11 años trabajando, en ese tiempo he vivido de todo. Considero que hoy en día soy un hombre más maduro, disciplinado y que sabe ponerse prioridades en la vida".

En cuanto a la contingencia derivada de la pandemia de COVID-19, William comentó que le ha afectado, no porque sea una persona que le guste la fiesta sino porque no ha podido viajar a Miami a ver a su familia.

"Eso es lo que más me puede, pero para qué viajo, me pongo yo en riesgo y pongo en riesgo a mi familia, así que por ahora no podré viajar".

Conócelo más

William dio detalles de su vida personal Le gustan los tacos al pastor. Es fan de Luis Miguel y Juan Gabriel. Estuvo un tiempo en el grupo CD9. Le gusta limpiar siempre su casa. Come pizza, pero las rebandas las enrolla para comerlas como si fueran flautas.