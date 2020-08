Indagan origen de aparatoso incendio en Gómez

A pesar de que se trata de una fábrica y no de una bodega, el sitio donde se generó el gran incendio la noche del lunes en el Parque Industrial de Gómez Palacio, no se encontró maquinaria al interior de esta nave de 3 mil metros cuadrados, misma que al quemarse movilizó a los cuerpos de socorro de Gómez Palacio, Lerdo y Torreón.

El incendio se generó en condiciones atípicas, pues la nave de la empresa Multiespumas S.A. de C.V. (ubicada a un costado de una llantera) consumió la totalidad de la misma en un lapso de tres horas pero fue en menos de media hora cuando alcanzó gran magnitud pese a que el reporte fue atendido de inmediato.

Protección Civil tampoco pudo establecer el punto de inicio del fuego y algunos elementos de Bomberos de las diferentes corporaciones de la región comentaron que pareciera que el fuego se generó al mismo tiempo en varias áreas de la nave industrial, de lo contrario no pueden explicar la razón por la cual se propagó tan rápido, alcanzando tal magnitud.

Las llamas llegaron a casi los 40 metros de altura y provocaron que el techo de lámina cayera sobre la nave aplastando todo y dejando poco margen para poder revisar las circunstancias en las que ocurrió.

Se utilizaron en total 15 pipas y cinco camiones de Bomberos, además de que participaron más de 40 elementos para sofocarlo.

Será la Fiscalía General del Estado la que habrá de iniciar una investigación.

Daños

La Dirección de Protección Civil de GP no puede establecer el monto de las pérdidas materiales, y los propietarios, que no son de la región, no han dado a conocer esta información.

15 PIPAS

5 camiones de Bomberos y 40 apagafuegos fueron necesarios para controlar las llamas.