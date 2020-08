Familias laguneras invierten en tecnología para el regreso a clases

Un promedio de 2,500 pesos por niño erogaban las familias en el regreso a clases en años anteriores, de acuerdo a sondeos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), sin embargo, en este ciclo el gasto será muy variado, con base en la disposición de tecnología que tengan los hogares.

"Empezando por el internet, que no tenía en la casa, tuve que contratar un servicio, ahí van 700 pesos. Le compré una tableta a mi hijo porque la computadora también se está utilizando y no podía prestársela toda la mañana. De los cuadernos, lápices, colores, fue poco, pero ya veremos después qué tantos útiles vamos a comprar cuando se pueda tener las clases presenciales", comentó Estefanía Galindo, quien tiene un niño en preescolar.

En total, estima que el gasto por el regreso a clases este año fue de alrededor de cinco mil pesos, principalmente por el servicio de internet y el dispositivo electrónico, aunque admite que no erogará lo correspondiente a uniformes y materiales, que son cerca de 2 mil pesos más, al menos por el momento, mientras las clases se mantengan a distancia en el colegio del menor.

Brenda Rojas, madre de dos niñas que cursan primaria, tuvo que comprar hasta una impresora, pues la más pequeña de sus hijas recibe los trabajos por correo y cada semana tenía que ir al café internet más cercano para imprimirlos.

"La compré usada, me costó 300 pesos, a eso agrégale las hojas y la tinta, el internet ya lo teníamos contratado y pues no vamos a comprar mochilas este año, las del pasado quedaron bien, no hubo tiempo de acabárselas, tampoco uniformes, hasta que vuelvan a clases", explicó.

Para Humberto Espinoza, padre de dos niños, el equipamiento de su casa fue un tema serio, pues sus hijos pasaban sus tardes en el parque y solamente tenía una televisión.

"Teníamos el internet en el teléfono pero ahorita sí tuvimos que contratar el servicio, compramos otra televisión, una computadora, todo a meses sin intereses pero sí es un gasto fuerte, ellos llegaban a hacer la tarea y se salían a jugar, ahora tienen que estar conectados todo el día, es un cambio profundo, no estábamos preparados", dijo.

De acuerdo a estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), la derrama económica por el regreso a clases en la Comarca Lagunera, durante el año pasado, alcanzó los 8 mil millones de pesos por las compras de útiles escolares, uniformes, mochilas, computadoras e incluso anteojos. Sin embargo, este año muy pocos padres de familia consideran realizar este gasto, hasta que las clases vuelvan a ser presenciales.

Comercio

Lo más vendido. * En este regreso a clases, se ha incrementado la venta de dispositivos electrónicos, reportan los comerciantes. * Ha disminuido la venta de materiales y papeles. * Los uniformes escolares también enfrentan una baja comercialización.