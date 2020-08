Sorprende Collin Morikawa y gana el PGA Championship

El californiano Collin Morikawa fue profeta en su tierra. Con una espectacular ronda final, se adjudicó la edición 102 del PGA Championship, celebrado en el TPC Harding Park de San Francisco.

De 23 años, el egresado de la Universidad de California, obtuvo su tercer triunfo en el circuito y su primer Major, igualando a Jack Nicklaus, Tiger Woods y Rory McIlroy, en conseguirlo a esa edad.

Firmó una tarjeta de 64 golpes (-6) incluyendo un espectacular eagle en el hoyo 16, para alejarse del inglés Paul Casey, con quien sostuvo un gran duelo en la recta final, para concluir el torneo con un total de 267 impactos (-13).

En cuanto al mexicano Abraham Ancer, tuvo altibajos luego de comenzar su última ronda con dos bogeys de manera consecutiva. Acumuló dos pecados más en los hoyos 7 y 11, pero tuvo un decoroso cierre con dos birdies en el 14 y 16, que sumados a los realizados en el 3 y 8, lo hicieron terminar con 69 impactos (-1) la ronda.

Entre lo más sobresaliente de la jornada dominical, fue el hole in one del coreano Byeong Hun An, quien en el hoyo 11 hizo el tiro perfecto, aunque la falta del público en la competencia, hizo que solamente el asiático festejara, pero de una manera mesurada.

La bola recorrió 189 yardas hasta embocarse en la bandera, que estaba a la entrada del green. Su compañero en el recorrido Sepp Straka hizo un gesto de gusto cuando les avisaron de la hazaña.

Junto a Ryan Palmer y Morikawa logró la mejor tarjeta del día, al firmarla con 64 golpes.