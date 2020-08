'Platanito' lamenta que las nuevas generaciones sean tan 'sensibles'

El comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, lamenta mucho que las nuevas generaciones sean tan sensibles al humor que siempre ha caracterizado al mexicano, y que eso haya dado paso a la censura de muchos temas que se pueden tocar a través de la comedia.

"Se están ofendiendo de absolutamente de todo, esto lo viví hace unos años fui de los primeros a los que le paso, la gente tiene doble moral. Yo le digo a toda la gente que se está molestando con esto, que lo tomen a la ligera, hay que reírnos, imaginen un mundo sin risas, sin humor, sin chistes ¿cómo sería? Yo diría que se relajen", dijo Platanito durante una conferencia de prensa.

En 2012 Platanito se vio envuelto en una polémica, cuando a través de un video se dio a conocer que en un show hizo un chiste sobre los niños de la guardería ABC, de inmediato la gente comenzó a criticarlo duramente en Twitter, exigiéndole una disculpa pública y pidiendo al canal Telehit que sacara su programa del aire; finalmente Verduzco tuvo que aceptar su error y se disculpó con los padres de los 49 niños que murieron en el incendio de esta guardería en 2009.

El tema se puso en la mesa, porque el 21 de agosto el comediante presentará su show Platanito Retro, que será su tercer espectáculo vía streaming, en el cual retomará chistes que integraban su repertorio en sus inicios, por lo que fue cuestionado si volvería a contar ese chiste, a lo que respondió que vieran su presentación para que descubran si se atreverá o no.

"Un chiste no es burla, un chiste es comedia, es disfrutar o darle la vuelta a una tragedia", comentó Platanito y compartió que en una entrevista para el podcast la Cotorrisa, se hizo un chiste del cáncer de su mamá, a quien recientemente le fue diagnosticada una enfermedad, pero aseguró que él se ha reído con ella de la situación.

"Yo tuve una experiencia con uno de los papás de la Guardería ABC, después de muchos años él me habló por teléfono y me sorprendió mucho, pensé ¿ahora qué va a pasar? Pero me dijo que después de mucho tiempo él entendía que lo que había hecho no era una burla sino comedia, que hoy en día se da cuenta que también se ríe de tragedias, que también en su familia se hacen chistes de humor negro, que no tenía nada que perdonarme y entiendo lo que hiciste, que por su parte estaba olvidada la situación. Más burla es que los culpables sigan todavía afuera".

Y recalcó que en estos días se han hecho chistes de la golpiza que recibió un delincuente en una combi, hasta del accidente que dejó a cientos de heridos y muertos en Beirut.

Sobre su espectáculo virtual Platanito Retro, el payaso explicó que decidió entrar a la tendencia de las presentaciones en plataformas digitales, porque mucha gente depende de su labor en el escenario, ya que tiene todo un equipo detrás de él que hace posible que brinde un buen show.

"Para mi sigue siendo bien bizarro estar dando show frente a puras cámaras, no escuchar la risa del público, pero lo logramos, yo me comprometí con todos a presentar un espectáculo diferente, a dar una propuesta nueva en las presentaciones virtuales, yo mismo me dejé un paquetote del show 1 al 2; y en esta versión retro verán chistes que hicieron famoso a este personaje que es Platanito".

"Todo lo que se ha ganado de Platanito virtual o en streaming, se ha dividido en partes iguale entre todo mi staff, yo incluido, estoy ganando exactamente lo mismo que el técnico de iluminación, que un músico, que el que está en los controles; porque he repartido en partes iguales todas las ganancias". El compartir en escenario con otros colegas, es algo que no descarta, sobre todo con los nuevos talentos porque ahora que todo está cerrado, no hay espacios donde ellos puedan probarse como artistas. También aseguró que las circunstancias que se están viviendo, lo han llevado a aprender cosas nuevas y descubrir otras habilidades.

"Antes de esta pandemia yo me sentía realizado, ahora me estoy metiendo en cosas que ni imaginaba, normalmente yo era el talento de un espectáculo o de un programa de televisión, yo llegaba y ya tenían todo listo para que saliera a trabajar, hoy en día con lo que está sucediendo yo soy el productor, el director, el camarógrafo, el que se encarga absolutamente de todo, entonces estoy aprendiendo a hacer televisión, porque mi programa La risa en cuarentena es un formato como si fuera televisión para internet, esto de los streamings en la vida ni me imaginaba que los iba a hacer, con los podcast antes no me gustaba la radio y ahora soy un apasionado y me está yendo muy bien".