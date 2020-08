Inicia inscripción de nivel básico

La Secretaría de Educación Pública (SEP) inició el proceso de inscripción y reinscripción automática para los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico en la Ciudad de México.

Desde ayer viernes y hasta el 11 de septiembre, las inscripciones se realizarán de manera automática para los estudiantes que ingresarán a 1° de Preescolar, Primaria y Secundaria en la capital del país, siempre y cuando hayan obtenido su Comprobante de Asignación.

Quienes presentaron solicitud de cambio de escuela de 2º a 6º de Primaria y 2º a 3º de Secundaria, o de inscripción extemporánea para Preescolar, 1º de Primaria y 1º de Secundaria, una vez que se les notifique la respuesta y obtengan su Comprobante de Asignación aplicará la inscripción automática.

De igual forma, las alumnas y los alumnos que continúen en la misma escuela quedarán reinscritos de manera automática al grado que corresponda.

Para finalizar administrativamente el proceso de inscripción, se deberán entregar de manera presencial los documentos necesarios durante los tres primeros meses del Ciclo Escolar.

Los documentos se entregarán cuando el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México esté en verde y las escuelas estén operando de manera presencial.

Entrega

Los documentos que se tienen que entregar en los primeros tres meses de ciclo escolar son los siguientes: *Original y copia del Acta de Nacimiento o documento legal equivalente (para cotejo). *Constancia de CURP. *Original y copia de la Cartilla de Vacunación (para cotejo). *Examen médico emitido por cualquier institución pública o particular. * Cuatro fotografías del aspirante, tamaño infantil, a color o blanco y negro. *Tres fotografías de cada una de las personas autorizadas para recoger al alumno, tamaño infantil, en color o blanco y negro. *Boleta de evaluación o Reporte de evaluación del grado(s) actual(es) y/o anterior(es), en su caso. *Original y copia del Acta de Nacimiento o documento legal equivalente (para cotejo). *Constancia de CURP. *Original y copia de la Cartilla de Vacunación (para cotejo). *Examen médico emitido por cualquier institución pública o particular. *Cuatro fotografías del aspirante, tamaño infantil, a color o blanco y negro. *Tres fotografías de cada una de las personas autorizadas para recoger al alumno, tamaño infantil, a color o blanco y negro. *Original y copia del Certificado de Educación Preescolar (para cotejo). *Original y copia del Acta de Nacimiento o documento legal equivalente (para cotejo). *Constancia de CURP. *Original y copia de la Cartilla de Vacunación (para cotejo). *Examen médico emitido por cualquier institución pública o particular. *Cuatro fotografías del aspirante, tamaño infantil, en color o blanco y negro. *Tres fotografías de cada una de las personas autorizadas para recoger al alumno, tamaño infantil, a color o blanco y negro. *Original y copia del Certificado de Educación Primaria (para cotejo).