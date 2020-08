Positivas, 10 por ciento de pruebas a empleados

Al menos 260 trabajadores del Ayuntamiento de Torreón se han realizado la prueba diagnóstica de COVID-19, de los cuales un 10 por ciento ha dado positivo al virus SARS-CoV-2.

El director de Salud Municipal, Luis Manuel Acuña Cepeda, informó que la mayoría de los empleados han cursado la enfermedad asintomáticos y que ninguno ha requerido hospitalización. De igual manera, señaló que las personas que aún se mantienen en aislamiento domiciliario están en vigilancia sanitaria, así como la cadena de contagio.

El funcionario señaló que para la realización de las pruebas de detección del coronavirus se ha solicitado el apoyo de la coordinación regional del Plan de Prevención y Detección de COVID-19, que lidera César Alejandro del Bosque Garza, para que estas sean practicadas en el Laboratorio de Biología Molecular de la Secretaría de Salud del estado de Coahuila, ubicado en esta ciudad.

También se ha buscado la colaboración para que los trabajadores se puedan realizar las pruebas diagnósticas en laboratorios particulares certificados a un costo menor, considerando que hay quienes requieren los resultados a la brevedad. Indicó que se han colocado filtros de control sanitario en las dependencias municipales para evitar la propagación y el contagio de la enfermedad además de que son pocos los funcionarios de primer nivel los que han dado positivo al virus, aunque no reveló más detalles.

"Una cuestión que tenemos que solicitar es que el problema no se da en el área de trabajo, se genera fuera del área de trabajo, ¿qué sucede?, que bajan la guardia y se van a las pachangas, a las carnes asadas... Varios aspectos. La gente no cree y no se protege, no se sanitiza, en términos propios no guarda las medidas correspondientes y entonces es contagiada en otro sector y luego llega y genera un problema en la actividad laboral", expuso.

En el Reporte estatal del Plan de Prevención y Control COVID-19, la Secretaría de Salud de Coahuila informó ayer que el municipio de Torreón registró 70 casos nuevos del virus SARS-CoV-2, además de que 387 se mantenían activos. Hasta ayer, este municipio alcanzó las 3,158 personas recuperadas de esta enfermedad.

De igual manera, se reportaron cuatro nuevas defunciones en esta ciudad; fueron tres mujeres con edades de 89, 72 y 62 años y un hombre de 79 años.

Al día de ayer, se contabilizaron 220 personas hospitalizadas en unidades médicas de Torreón. En este rubro, se incluyen pacientes de toda La Laguna que dieron positivo al virus y que tienen diagnóstico a dicha enfermedad.

Curva no baja

Incidencia de COVID-19 en la entidad. *Ayer se reportaron 279 nuevos casos de COVID-19 y 19 defunciones en todo el estado de Coahuila. *Cuatro fallecimientos fueron registrados en Torreón, así como también 70 casos nuevos. En Coahuila son 3,308 casos activos de COVID-19, de los cuales 387 son de Torreón.