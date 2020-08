México no ha sido 'tan golpeado' por la pandemia, asegura AMLO

Al registrarse 50 mil 517 personas fallecidas por coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró México no ha sido tan golpeado por la pandemia y que si se trata de resultados, nuestro país se encuentra en quinto lugar de decesos por el nuevo virus en el continente americano.

"No me gustan las comparaciones, pero en el concierto de las naciones afectadas en la pandemia nosotros no hemos sido tan golpeados, a pesar de que tenemos elementos que nos afectan como las enfermedades crónicas.

"Pero son más los fallecidos, de acuerdo a la población, en Estados Unidos, Brasil, Chile, Perú, que en México; y si nos comparamos con Europa son más los fallecidos que España e Italia".

No obstante, el titular del Ejecutivo reconoció que las enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y la hipertensión han influido en el número de decesos.

En su conferencia de prensa, en la Zona Naval de esta ciudad, el presidente López Obrador reiteró su respaldo y apoyo al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y al grupo de expertos que han tenido un manejo responsable de la pandemia; sin embargo, por "politiquerías" han lanzado una campaña contra López-Gatell.

"Quisieran que no estuviera López-Gatell para que no hubiera información y reinara el caos. Nuestros adversarios, si no informáramos, no quiero ni recordarlo, pero lo voy a decir para ver si se serenan.

"Al regreso de una gira me acecharon medios, cámaras, para preguntarme que ya había fallecido la primera persona por COVID-19, afortunadamente no sucedió (el deceso)".