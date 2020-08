Quiero tanto a la Comarca Lagunera: Jorge Medina

Aunque nació en Cacalotán, Sinaloa; Jorge Medina no niega que un pedazo de su corazón pertenece a la Comarca Lagunera y es que le fascina pasearse por estas tierras y de paso comerse unas gorditas.

En una entrevista vía zoom desde Mazatlán a propósito de la salida de su nuevo sencillo de nombre Persona tóxica, el exvocalista de la Arrolladora Banda el Limón reveló las razones por la que se siente lagunero por adopción. "Quiero tanto a la Comarca Lagunera. Tengo amigos en Torreón, Gómez Palacio o Lerdo. Hay muchos buenos recuerdos de la Comarca. Tienen una tierra maravillosa. Espero ir muy pronto para comer unas gorditas o un lonche de adobada.

"Les cuento que también voy mucho a Parras de la Fuente. Tengo un amigo que se llama Víctor Barragán, es de allá y me trata muy bien. Es maravilloso el campo de Parras, es más me gustaría hacer un video por allá en un futuro", comentó.

Medina de igual manera alabó el trabajo que han hecho una gran cantidad de deportistas oriundos de La Laguna. "Fíjense, tienen a Jared Borgetti que tiene su casa allá. Está también Cristian Mijares y el gran Oribe Peralta. Por otro lado, les platico que también tengo muchos regalos que me han dado los fans de la Comarca".

Instalado en un rinconcito de su hogar, Jorge dio los detalles de Persona tóxica y aclaró que la rola no está dedicada precisamente a una mujer.

"Es una melodía de desamor que considero muy fuerte. Desde que grabé La llamada de mi ex, no había sentido un feeling igual.

"No está enfocada a una mujer, su contexto es muy grande y puede aplicarse en un compañero de trabajo o un familiar. Tóxica es una palabra que encierra muchas situaciones".

Para los meses que restan del año, Jorge comentó que lanzará más melodías, todas inéditas.

"Voy a hacer muy latoso este año. Voy a entregar seis rolas más, de aquí a diciembre. En enero sacaré otro sencillo más que compuso Espinoza ¨Paz y se llama No que no te dolía".

Jorge comenzó que el disco donde vendrán todas esas melodías se llamará Tres vidas y saldrá en febrero de 2021.

"Es un título muy simbólico e introspectivo. Este disco lo empecé en 2019 con mucha expectativa, en 2020 lo empiezo con ilusión y con la idea de que en tiempos de crisis también existe la oportunidad y bueno, el año que entra será cuando por fin esté listo al 100 por ciento Tres vidas, que también es titulo de una de las melodías del álbum".

Medina, quien de jovencito quería ser doctor, pero la vida lo llevó por los caminos de la música, comentó que durante el confinamiento aprendió nuevas habilidades.

"Me puse a tocar la guitarra, a cocinar y hasta estudié un curso de marketing digital durante tres meses y también les cuento que aprendí a manejar mucho más las redes sociales".

Jorge Medina comento que tras su salida de la Arrolladora Banda el Limón se sintió un hombre libre.

"He logrado hacer cosas que siempre quise hacer. En la Arrolladora había canciones que no me gustaba grabar, ahora construyo mi música y tengo mis tiempos.

"Todo es para mejor. Estaba bien gordo y logré bajar de peso. Con la Arrolladora no tenía tiempo para nada. Mi relación con la banda ya era tóxica".

El cantante aclaró que no se considera una persona malagradecida pues está consciente de lo que logró con Arrolladora. "Incluso me sigo llevando muy bien con Don René Camacho. Él es mi amigo y me entendió perfectamente porqué quería irme. Estoy agradecido porque pase 20 años ahí muy felices. Aprendí todo lo que yo soy, pero ya no me gustó el modo de trabajar ahí".