Buscan incrementar capacidad COVID

Aunque el Ayuntamiento de Torreón puso a disposición del Gobierno del Estado el auditorio de la Unidad Deportiva para el aislamiento pre y poshospitalario de pacientes COVID que salieron de su gravedad, el alcalde Jorge Zermeño Infante dijo que es algo que aún no se ha concretado, pues lo que también se busca es que las instituciones de salud públicas y privadas incrementen el número de camas en sus áreas COVID.

También se buscará hablar con instituciones que no cuenten con estas áreas para que se habiliten y así contar con un mayor número de camas para pacientes diagnosticados con el virus del SARS-CoV-2.

"Yo lo que he dicho es que primero hay que hablar con todos los hospitales, los que están poniendo camas para la atención de COVID a ver si es posible la ampliación en el número de camas. Hay hospitales que no están siendo hospitales de atención a pacientes COVID, pongo el caso del Hospital Universitario, Cruz Roja, el Hospital de la Mujer y algunos otros que no están teniendo ninguna atención", comentó el edil.

También habló de instituciones privadas, donde se tienen solo destinadas cuatro camas, a fin de ampliar la oferta con la que se cuenta actualmente.

"Los privados... El caso del Hospital Ángeles solamente tiene destinadas cuatro camas, entonces estamos buscando que haya una mayor cobertura en la oferta hospitalaria que hay. Aquí enfrente está el Hospital del Niño (Infantil Universitario), a veces algún niño llega a contagiarse, entonces pudiera recibir atención en algún hospital como este", declaró.

Por otra parte, Zermeño Infante anunció que se cuenta con una oferta por parte de una empresa, cuyo nombre no reveló, para que en caso necesario se construya un hospital de forma rápida, sin embargo, dijo que uno de los principales problemas a los que se enfrentaría es la falta de médicos y enfermeras para operarlo, problema que ya se presenta en las instituciones de salud de la región debido a la pandemia del COVID.

Ante tal panorama, el edil comentó que ofreció al Gobierno del Estado hacer una bolsa de trabajo y lanzar una convocatoria a los médicos y enfermeras jubilados que quisieran prestar sus servicios durante tres o cuatro meses, oferta de la que aún no se obtiene respuesta por parte de la autoridad estatal.

"Nosotros colaboramos, nosotros no somos autoridad sanitaria, yo lo que escucho es que faltan médicos, que faltan enfermeras. ¿De qué nos sirve abrir un espacio para atención de personas con COVID si no hay personal médico? Le ofrecí que si quieren, abrimos una convocatoria, abrimos una bolsa de trabajo, y que sean las instituciones de salud, IMSS, ISSSTE las autoridades estatales, las que contraten, nosotros no", explicó.

Hospitales

