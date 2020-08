Gorriarán quiere más el balón con Santos Laguna

Fue el autor del par de goles en el triunfo 2-0 sobre el Rebaño Sagrado, que le valió para estar dentro del XI Ideal de la Liga MX en la segunda fecha del Guardianes 2020. Y aunque es disciplinado tácticamente para cumplir una función que le ayude a los Guerreros, a "Nando" Gorriarán le gusta más desenvolverse por el centro.

Así lo dio a conocer ayer el mismo volante uruguayo durante el encuentro virtual que sostuvo ante medios de comunicación, en el que aceptó, que en el duelo ante las Chivas Rayadas, extrañó demasiado que la de gajos, pasara más por sus botines.

"Me siento mucho más cómodo cuando estoy en contacto con la pelota, fue un partido (domingo) en el que no la toqué mucho, hice otro trabajo y la verdad es que yo trato de colaborar donde el profe me ponga, no tengo problema de jugar por afuera o por adentro, pero no tuve tanto contacto con la pelota como me gusta, como estoy acostumbrado, pero si ayuda el equipo, no tengo ningún problema" indicó.

Pero el charrúa no ocultó su felicidad por los dos goles marcados, agregando que ya hubo tiempo de festejar y estar un poco relajado, aunque él al igual que todos los albiverdes, ya piensan en el duelo ante los Rayados, que es el próximo rival en turno, que tiene un significado especial.

"En lo personal, son de los partidos que más espero en el año jugar, es de los que tenemos la 'espinita' de lo que pasó en los cuartos de final del año pasado y también en la pretemporada", esperando que ya termine la hegemonía que tiene la Pandilla sobre Santos Laguna en la Sultana del Norte.

Con gran seguridad, "Nando" aseguró que esos partidos les han costado mucho desde que él arribó a la Comarca, pero se lo atribuye más a los errores verdiblancos, que por una superioridad clara de los regios.

"Quizá es lo que molesta un poco más, pero trataremos de hacer nuestro trabajo y de ir a buscar los tres puntos, además de dejar a la gente feliz qué es lo que se merece y nosotros también" expresó a la distancia.

30 PARTIDOS de Liga MX o liguilla ha jugado Fernando Gorriarán con Santos Laguna.

No quiso entrar en polémica con el rival, en cuanto a los problemas extracancha en los que se vieron envueltos el pasado fin de semana, así como por las bajas por lesión que presentan, ya que el conjunto santista, también ha tenido ausencias en el arranque del campeonato.

"No tenemos un plantel tan amplio como Monterrey, de renombre como ustedes dicen (refiriéndose a la prensa mexicana) pero eso pasa a segundo plano, en la cancha somos 11 contra 11 y vamos a tratar de hacer nuestro trabajo, para traernos los tres puntos".

Tampoco abordó el tema arbitral, al considerar que los propios futbolistas tienen su propia opinión acerca de los silbantes, ya que al igual que los futbolistas, como seres humanos que son, también se pueden equivocar.

El sudamericano no dejó pasar el momento para dejar en claro que es mejor corregir las cosas cuando se gana, sobre todo, cuando se tuvieron muchas cosas a favor y positivas, como lo fue el mantener el cero.

"Es importante como equipo consolidarnos, hicimos un trabajo muy bien hecho, por lo que planteó el profe (Almada), así que debemos mejorar esas cosas y reafirmar las hay cosas por corregir".

Gorriarán no da crédito al par de expulsiones sufridas en la misma cantidad de jornadas disputadas, ya que son cosas que no deben de pasar más, para no darle tantas ventajas a los adversarios.

"El profe ya lo habló con Félix (Torres), también vi que ya tenía amarilla, son situaciones que no pueden pasar, pero todos cometemos errores, a todos nos ha pasado alguna vez, así que deben tratar de aprovecharlo y que no vuelva a suceder".

La mejora de la primera a la segunda fecha en la actual campaña, simplemente no se puede comparar, ya que ante Cruz Azul jugaron con un elemento menos durante 80 minutos, por lo que el análisis no es concluyente, para un análisis más exhaustivo.

"Ante Monterrey y América será de la misma manera, primero vamos contra Monterrey, será un partido complicado y no hemos podido ganar ahí. Tienen grandes jugadores, pero nosotros ya demostramos ante Chivas, que somos un equipo fuerte y que si mantenemos el cero, tendremos grandes posibilidad de ganar, entonces hay que reafirmar las cosas que hicimos bien y corregir las otras, para traernos los tres puntos".

Con el transcurrir de los cotejos, los Guerreros se van sintiendo mejor, a la percepción de "Gorri", por lo que van adquiriendo confianza, con muchos factores que van sumando a favor para su inminente visita a la capital de Nuevo León, sin aficionados en la tribuna.

"Es un poco complicado jugar sin público, se escucha todo y está vacío, parece un partido de práctica, pero es cuestión de acostumbrarse, sabemos que esto va ir para largo, de que juguemos así lo que resta del año, así que hay que dejar eso en un segundo plano y trata de hacer lo que nos toca al 100 por ciento.

Respecto a los verdiblancos del torneo anterior, para el torneo Guardianes 2020, mantienen la misma base, con excepción de algunos elementos muy importantes para la institución.

"Lo único que cambió fue Gerardo (Arteaga) y Brian (Lozano). Lo primero nos pone muy contentos porque se va a Europa y la tristeza la tenemos con Brian, porque perdimos a alguien muy importante del plantel, pero somos un equipo y no podemos depender de un jugador, debemos tratar de acoplarnos a lo que tenemos.

Reconoció el volante uruguayo, que cuentan con un gran grupo y todos trabajan de la misma manera, ejemplificando al "Manza" Andrade y a Ismael Govea, a quienes les dieron la oportunidad y respondieron de gran manera.

"Eso demuestra que el equipo trabaja bien, que el profe trabaja con todo el plantel, da gusto ver a los compañeros rendir, a los que están recibiendo su oportunidad".

Por último, solamente tuvo palabras de agradecimiento al "Huevo", a quien le dedicó sus anotaciones en el Corona, simulando que tenía muletas, en una relación de varios años, con un gran apoyo mutuo, por lo que se consideran hermanos, tanto dentro como fuera de la cancha.