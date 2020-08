Aplican sanciones en Gómez Palacio pese a que parquímetros no funcionan

A pesar de que hay parquímetros que no funcionan en algunos puntos del Centro de Gómez Palacio, el personal de esa área aplica sanciones por no pagar el tiempo de estacionamiento, lo que consideran un abuso.

"Me estacioné en la calle que está entre Centenario y Allende y le eché al parquímetro y no funcionó, no me dio recibo y marcó. Le pregunté al de la tienda de enfrente que qué podía hacer y me dijo que fueron a la dependencia y me fui al banco, pero cuando regresé resulta que me quitaron la placa", dijo José Martín Cordero, vicario de la Iglesia de San Antonio de Padua, en Cuencamé, quien dijo que se trasladó a Gómez Palacio para hacer unos trámites, entre ellos acudir al banco.

El afectado dijo que investigó dónde estaba la dependencia pues buscaba que le dieran una explicación puesto que no era su responsabilidad que no funcionaran los aparatos y aún así le habían quitado la placa, pero resulta que le dijeron que no lo podían atender porque estaban sanitizando las instalaciones, por lo que tendrá que regresar después para recuperar su placa, que dijo es del estado de Chihuahua.

El afectado reiteró que no es justo que se le aplique una sanción por una situación que deberían revisar en el área de Parquímetros, además se le dejó una boleta donde no se especifica el monto que debe pagar por recuperar su placa.

"No es justo, yo quisiera que tomarán en cuenta eso. Si cometí una infracción, pues no me niego a asumir mi responsabilidad, pero creo que en está ocasión merezco una explicación, porque esos parquímetros no están funcionado, porque yo les puse el dinero y no me dieron el tiempo ", finalizó el sacerdote.