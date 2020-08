PAN renuncia a tiempos oficiales en nuevos canales

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, reveló que su instituto político decidió renunciar a los tiempos oficiales, que por ley les corresponde en los seis nuevos canales digitales de televisión en donde se iniciará el próximo ciclo escolar a partir del próximo 24 de agosto, sin embargo, también adelantó que estarán muy vigilantes de que el gobierno Federal no transmita mensajes ocultos de ideologización de la Cuarta Transformación.

En conferencia de prensa, el líder panista reconoció el esfuerzo de las autoridades educativas para no exponer a los menores de un contagio masivo al regresar a clases.

Pero sí criticó el manejo de la pandemia de parte del gobierno Federal y de parte del presidente, Andrés Manuel López Obrador y del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pues aseguraron que se pudieron evitar muchas muertes y contagios si desde el principio se hubieran hecho pruebas masivas y se hubiera recomendado el uso del cubrebocas.

"No hay condiciones de tecnología, de electricidad o de señal para que podamos tener una cobertura y ese va a ser un enorme reto para que no se siga generando esa desigualdad entre quienes no tienen absolutamente nada y quienes lo tienen todo. Nosotros lo que le pedimos al gobierno es garantizar cobertura en la televisión abierta para que ningún niño se quede sin la posibilidad de poder tener acceso a la educación".

Y agregó: "Nosotros le pedimos al gobierno que en estos nuevos canales digitales que se abrirían exclusivamente para las clases de niñas y niños, que no haya ningún tipo de difusión de gubernamental, ni comercial, ni que haya ningún tipo de ideologización, tiene que estar muy bien cuidado y muy bien hecho porque se trata de nuestros hijos", dijo el líder panista.

En tanto, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que ante el inicio del próximo ciclo escolar hay muchos retos, pero pidió reconocer que el actual modelo educativo mexicano no está diseñado para una educación virtual, ni de evaluación, por lo que pidió formar a los maestros y padres de familia porque no estaban preparados para esto.

En este sentido, dijo que le preocupa la deserción escolar de muchos alumnos, que pueden dejar la escuela ante la falta de recursos económicos, o porque no se tiene electricidad o infraestructura para seguir estudiando desde casa.

"Nos preocupa la deserción escolar, que vayan abandonando en el camino su proyecto educativo porque sabemos que la economía no está en buen momento y hay una gran cantidad de hogares que no están preparados porque no tienen electricidad, porque no tienen espacios pequeños, porque no tienen acceso a internet, y aunque se diga que se haga un gran esfuerzo para tener la televisión abierta, ésta nunca será suficiente, nada suple a un buen maestro, el que toca el alma, el corazón, el que inspira, el que motiva, el que corrige y el que acompaña", dijo el panista.

En este sentido, Marko Cortés insistió en la renuncia del subsecretario, Hugo López Gatell por su pésimo trabajo en el manejo de la pandemia.