Familiares de niños con cáncer protestan

Padres y madres de niños enfermos de cáncer marcharon este lunes en Tuxtla Gutiérrez para exigir a la Secretarías de Salud (Ssa) federal y estatal el suministro garantizado y permanente de medicamentos en el Hospital de Especialidades Pediátricas y no se les suspenda el tratamiento a sus hijos que son atendidos en dicha institución.

El grupo de 20 manifestantes originarios de diferentes municipios, que cada lunes acuden y llevan al nosocomio a sus hijos, protestaron afuera del hospital pediátrico. Después marcharon al monumento de La Diana Cazadora, ubicada también en el oriente de la ciudad.

Uno de los padres, Juan Pablo López Palacios, contó que cada lunes viaja de su municipio Cintalapa de Figueroa a la capital de Chiapas para que atiendan a su hija Daniela, de tres años de edad. La niña padece leucemia linfoblástica aguda y recibe tratamiento hace un año en el Hospital de Especialidades Pediátricas.

En las últimas fechas, han tenido problemas "porque no se cuenta con los medicamentos necesarios" para que la menor reciba la quimioterapia. Esta situación, agregó López Palacios, en ocasiones los obliga a viajar un día antes a Tuxtla Gutiérrez.

"No hemos fallado ni un solo lunes, aunque implique gastos y sacrificio, y en ocasiones no hay medicamentos. Por esa razón varios padres y madres pedimos solución y decidimos salir a las calles con cartulinas y lona", justificó.

Una madre, originaria también de Cintalapa, dijo que su demanda es para que sus hijos reciban tratamiento adecuado con la periodicidad y los medicamentos requeridos y necesarios.

"No podemos recibirlo (el tratamiento) un día y la siguiente semana ya no, porque el cáncer no espera; nos toca los lunes, y en ocasiones topamos con que no hay medicamentos, hacemos pues el sacrificio en vano", relató.

La petición al gobierno, señaló, es de apoyo para que no falten los medicamentos; el Hospital de Especialidades Pediátricas "es uno de los mejores hospitales con buenos médicos y especialistas" pero si faltan medicamentos "nada podemos hacer".

Al hospital de pediatría acuden por tratamiento médico 280 menores de toda la entidad. Los niños llegan durante diferentes días de la semana, precisaron los inconformes.