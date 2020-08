Quiere conocer Torreón

Octavio respondió otras cuestiones: ¿Cuál es tu edad?: "21 años". ¿Qué fue lo último que viste en Netflix?: "365 días". ¿Tu postre favorito?: "Los chocolates". ¿Eres tranquilo o fiestero?: "Me encanta la fiesta, así que esta contingencia me ha fastidiado mucho".

Varias personas, entre ellas su colega Markin López, le han hablado muy bien de Torreón, motivo por el que espera muy pronto pisar este suelo.

Octavio Ocaña tiene entre sus pendientes conocer la Comarca Lagunera y de paso comer unas ricas gorditas o un lonche de adobada; así lo hizo saber en una entrevista que ofreció vía Zoom a El Siglo de Torreón.

"Markin es un tipazo, es muy buena bestia; tanto él como otros amigos me han contado cosas muy chidas de Torreón. No he tenido el privilegio de ir a sus tierras, por ahora está complicado viajar, sin embargo, espero que en un tiempo pueda ir por allá y comer también su gastronomía", comentó.

En un descanso que tuvo durante las grabaciones de la novena temporada de Vecinos, Ocaña celebró el éxito que ha tenido el programa a 15 años de su creación y en el que da vida al famoso "Benito".

"Estoy muy emocionado de que la gente sigue apoyando este proyecto que ya lleva nueve temporadas. Qué privilegio estar en esta familia de Vecinos que ustedes han recibido en su hogar", externó.

El joven relató que Televisa ha implementando una gran cantidad de medidas sanitarias con el fin de evitar que ocurra un brote de COVID-19 en los foros.

"Se está aplicando la sana distancia. Usamos caretas y cubrebocas y además nos están checando la temperatura constantemente. Estamos muy protegidos", aclaró.

En la trama de la novena temporada la pandemia del coronavirus estará presente, ya que es un tema que no se puede evitar.

"En el primer capítulo el tema de COVID-19 fue muy insistente, ya en las siguientes emisiones se tocará de alguna manera; por ejemplo, las juntas de los vecinos se hacen por videollamada, con ello también tratamos de inculcarles a las personas que tengan el menor contacto posible".

En la historia, César Bono y Ana Bertha, "Frankie" y "Lorena", respectivamente, son los padres de "Benito". Durante la charla, el artista comentó que ha aprendido a respetarlos; tan es así que los ve como sus segundos padres.

"Ya parecen más mis papás que los míos porque los veo más seguido", dijo entre risas, y agregó que Bono es "un tipazo; lo adoro, lo quiero mucho".

Como es sabido, Octavio comenzó el proyecto de Vecinos siendo un niño. Diversos medios habían informado que era muy travieso y sí, sí lo era, él mismo lo confirmó.

"Siempre andaba con mi balón pateándolo por todos lados, pero lo más feo que hice fue una vez que aventé una bomba de olor en la cabina y entonces las grabaciones se pararon durante dos horas".

Hace unas semanas terminó la telenovela Te doy la vida, donde Octavio daba vida a un personaje que curiosamente también se llama "Benito".

"Me han dicho que le pusieron ese nombre sin pensarlo y que solo fue coincidencia, pero no creo. Lo que sí es que el 'Benito' de Vecinos no tiene nada que ver con el de Te doy la vida".

Octavio Ocaña habló de otra de sus pasiones: el futbol, y de paso le deseó lo mejor al equipo Santos Laguna en el torneo de Guardianes.

"Me gusta bastante jugar fut, jugué hasta segunda división profesional. Siempre le voy y le iré al Cruz Azul.

"El Santos es un equipo bien guerrero que admiro mucho y que siempre da batalla. Tuve una escuela de futbol que se llamaba Santos, justo por el equipo de ustedes, solo que ahora le cambiamos el nombre".

El actor manifestó que está preparando un espacio de stand up, el cual podrá ser visto vía Zoom.

"Voy a tener algunas presentaciones virtuales. Espero que el año que viene ya pueda ofrecerlo en vivo.

"Por otro lado, tengo un proyecto muy interesante, sin embargo, no puedo dar muchos detalles de este hasta que me lo permitan. Les estaré informando cuando pueda".