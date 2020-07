Confianza total

- Poner excusas no es el estilo de Guillermo Almada. El entrenador de los Guerreros del Santos Laguna aseguró estar conforme con el plantel que cuenta para el torneo Guard1anes 2020, en el que los Albiverdes buscan ser protagonistas y pretenden dar el primer paso este fin de semana, al recibir a las Chivas Rayadas del Guadalajara.

El equipo lagunero sigue entrenando a puerta cerrada y guardando protocolos en Territorio Santos Modelo, donde preparan el compromiso de la jornada 2, en el que intentarán llegar a 19 encuentros sin derrota, jugando como locales. De manera remota, Almada ofreció ayer una conferencia de prensa, en la que resaltó las cualidades de su plantel, aunque aceptó que la pandemia del coronavirus COVID-19 hizo mella en las finanzas de Santos Laguna y quizá por eso se privaron de realizar más contrataciones de futbolistas para el torneo que recién comienza.

"La afición siempre quiere ganar, nosotros también. Somos los primeros interesados en ganar, los jugadores también, han hecho un esfuerzo mayúsculo los futbolistas en su cuidado, en la entrega, en la disposición, que es parte importante para alcanzar algún objetivo. Confiamos plenamente en este plantel, lo que pasa es que los recambios o cambiar, se lleva su tiempo. Se lleva su tiempo de adaptación, en el primer partido se hace difícil de evaluarlo a fondo, sobre todo desde el punto de vista futbolístico, porque tuvimos un hándicap muy grande", mencionó el estratega, haciendo alusión al partido de la fecha 1, ante Cruz Azul.

"Lo que pasa es que la pandemia ha golpeado económicamente a todas las instituciones y a todos los clubes, no ha sido una excepción de Santos. Pero estamos conformes con los refuerzos que han venido, con la entrega. Estamos seguros que a la larga van a dar esos resultados, hay que tener paciencia con ellos y bueno, sobre todas las cosas, estamos conformes con los que se han integrado. La disposición que han tenido para trabajar ha sido muy buena, así que ellos están ávidos de responder con buenas actuaciones, con buena sincronización con sus compañeros", sentenció.

Agregó que "seguramente si hubiéramos tenido otro poderío económico, nosotros hubiéramos apuntado otros futbolistas en otras posiciones, pero la pandemia también ha golpeado a las instituciones y dentro del estudio que hicimos con todo el aparato que trabaja en el club, intentamos traer a los mejores refuerzos que estaban a nuestro alcance".

Un jugador que ha sido criticado por la afición tras la derrota en la fecha 1, es el defensa Félix Torres, en quien Almada mantiene intacta la confianza y lo mantendrá como titular: "Félix Torres es muy joven, tiene 22 años. Tiene un gran futuro por delante está en un proceso de aprender algunas cosas, que obviamente todos quisiéramos que no cometa, pero es propio de la edad, a algunos jugadores les cuesta un poco más madurar que a otros y está en su proceso de maduración. Son de los jugadores que tenemos en el plantel, tiene muy buenas características para ser zaguero, quizás aún le falta un poco de madurez en su mentalización y su concentración en los partidos, pero son de los jugadores que tenemos para echar mano, así que seguramente lo vamos a utilizar".

"A mediano plazo que él llegue a su madurez, y vaya afianzándose en los partidos, no me queda duda que tiene grandes características para ser un gran central no solo del futbol mexicano, sino del futbol internacional, pero tiene muy corta edad, y es normal que tenga irregularidades", advirtió el entrenador.

Para el duelo ante Chivas, la baja de Gerardo Arteaga en la defensa lateral izquierda, será solventada con David Andrade, elemento que se ha cansado de pedir una oportunidad y este domingo saldrá como titular: "seguramente va a jugar Andrade porque es el puesto que tenemos cubierto por él, sobre todo con esta figura que intentamos emplear, él se ve un poco más beneficiado en eso, porque es un jugador más ofensivo que defensivo, con mayor salida y seguramente puede jugar en esa posición. Tiene muchas posibilidades porque ha entrenado muy bien y es un muy buen compañero. Siempre está apoyando y nos gusta darle la oportunidad, vamos a estudiarlo hasta el sábado pero seguramente jugará él", adelantó Almada.

El cambio de planteamiento en la defensiva, con tres defensas centrales, sorprendió a los santistas durante la primera fecha, pero Guillermo sostiene su idea y se mantendrá con ella para el compromiso ante el Guadalajara, probablemente para todo el torneo: "para mí es línea de tres, no es línea de cinco. Las características de Orrantia y de Arteaga son más ofensivas que defensivamente... Perdimos las fortalezas que teníamos en Lozano, en Eryc Castillo, en distintas circunstancias. Lo que buscamos es poner a los mejores once que tengamos en ese momento, tratar de ubicarlos, siempre con la misma identidad. Lo habíamos hecho muy bien en la pretemporada, por más que no lo quise sacar contra Monterrey, no por ninguna baja, sino porque te empiezan a tomar apuntes y sacar análisis más profundos y te empiezan a estudiar.

"Hemos tenido que variar nuestra figura porque creemos en las fortalezas que tenemos de los mejores hombres. Estamos buscando esa automatización y seguramente nos tomará un tiempo", remató.

Ganar su primer partido del torneo es la asignatura de los Guerreros para este domingo en el estadio Corona, donde extrañarán a sus aficionados, pieza clave en la estupenda racha de 18 partidos sin perder en casa, así lo consideró Almada: "siempre la gente ha sido de ayuda y un plus para nosotros, pero como le he dicho a mis jugadores: estamos en nuestra casa y la tenemos que hacer respetar. Nos tocó el partido contra Necaxa sin gente y lo hicimos muy bien, por más que tuvimos dificultades y ahora vamos a intentar ganar. Tuvimos un hombre menos contra Cruz Azul, la mayoría del partido. Tenemos que mejorar en lo futbolístico, sobre todo, mantener la armonía de los once futbolistas dentro de la cancha. Lo tenemos que tomar como un partido final para nosotros, a pesar de que hemos perdido unas cuantas piezas, confiamos plenamente en el poderío y en el equipo que tenemos".

"Tenemos mucha confianza en el grupo que tenemos para enfrentar a Chivas, sin dejar de respetar y reconocer al equipo que tenemos enfrente, el día que no creamos en lo que estamos haciendo y en los jugadores que tenemos, seguramente nos iremos. Estamos con mucha confianza para este fin de semana a pesar de ese traspié que tuvimos con Cruz Azul, que tiene algunas connotaciones especiales. No es común que un equipo juegue con un hombre menos, durante ochenta y tantos minutos. Estamos con mucha confianza para el fin de semana", aseguró.

Almada no se confía de las bajas que presenta el rival en turno, que se ha visto afectado por el COVID-19 en las semanas recientes, por lo que espera una difícil prueba en la cancha del estadio Corona: "Chivas tiene un gran plantel, con grandísimos jugadores, seguramente será un rival durísimo para nosotros y nosotros lo intentaremos ser para ellos. Para nosotros es primordial tratar de dejar los tres puntos en casa para reencontrarnos con la victoria, que genera mucha confianza en nuestros futbolistas".

En cuanto a bajas del equipo lagunero, el entrenador espera recuperar a los elementos que han presentado dolencias musculares, para poder utilizarlos en el duelo ante el Guadalajara, para el que aún no tiene una alineación definida al cien por ciento: "sí, tenemos algún jugador en duda para el próximo fin de semana, tenemos que esperar hasta los últimos momentos a ver si lo podemos recuperar, sí nos ha costado un poco el plantel, se nos ha achicado y nos ha acortado el plantel, así que vamos a esperar la evolución de algunos futbolistas y seguramente después elegiremos los once".

18 PARTIDOS consecutivos, acumulan los Guerreros sin conocer la derrota en su casa.