Detienen a esposo de la actriz Grettell Valdez

Al parecer las cosas se están saliendo de cause en la vida de Grettell Valdez, quien desde que inició esto de la pandemia por el coronavirus COVID-19 no ha visto el sol y todo se le ha nublado.

Y es que según el programa Ventaneando su esposo Leo Clarc fue detenido en Suiza por fraude y "lavado" de dinero. Los documentos que presentaron en el programa que lidera Pati Chapoy, el empresario fue condenado a 18 meses de cárcel por los delitos ya mencionados.

Hay que recordar que la actriz de Lo que la vida me robó y Las amazonas en días pasado comentó estar muy triste y sola, ya que su esposo no se encontraba en México sino en su país natal visitando a su familia, pero debido a la emergencia sanitaria no había vuelos de regreso.

Tras esta noticia, la actriz de en lugar de esconderse subió una imagen a su cuenta de Instagram donde se le ve en alguna playa luciendo su silueta en un traje de baño.

En dicha foto citó a Alejandro Jodorovsky: "Saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento donde estamos".

Y a pesar de que ella no se ha dicho nada sobre el tema de su marido directamente, deja claro en el mensaje su postura de lo que hoy se encuentra viviendo.

Y es que no ha sido fácil para la actriz este año, ya que hay al inicio de la cuarentena tuvo que separarse por un tiempo de su hijo Santino, quien estuvo encerrado con su papá, Patricio Borguetti luego de que él anunciara que dio positivo a la prueba de COVID.

Durante sus historia de Instagram, también se le ve enfocada a continuar con su vida y que el mundo diga lo que quiera, ya que por medio de videos muestra que sigue ejercitándose y comiendo saludablemente.