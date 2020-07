Fans decidirán si 'Robin' muere o vive en película de 'Batman'

Uno de los momentos más graves que ha tenido que vivir Batman regresa a las pantallas, pero ahora serán los fans quienes decidan el futuro de Robin en la nueva cinta interactiva de DC Comics, Batman: Death in the Family.

Y es que en esta nueva cinta que adaptan el comic de 1988, en donde el Joker sella el trágico destino de Jason Todd, serán los espectadores quienes le vayan dando el rumbo a la trama, así lo dio a conocer el portal IGN, que de acuerdo con ellos en los próximos meses Warner Bros lanzará DC Showcase con esta historia del Hombre Murciélago.

Hay que recordar que fueron los fans del comic, quienes optaron por ver morir al Joven Maravilla en los 80, ya que no conectó con el público, luego de que Dick Greyson dejara el manto del petirrojo para convertirse en Nigthwing.

"A los espectadores se les presentarán opciones en momentos cruciales de la historia, lo que les permitirá decidir si Jason vive o muere y determinar el curso de la vida de Jason", aseguró el portal.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se toca el tema de Death in the Family, pese a que ahora es el ángulo principal de la nueva película, ya que 10 años atrás en Batman: Under the Red Hood ofreció un esbozo de lo que pasó con Jason tras su muerte y quién es Capucha Roja.

Es por eso que en esta cinta no se pude desligar de dicha historia así que también se presentará una especia de precuela de Under the Red Hood, pero con el plus de que las narrativas de las dos historias dependerán de lo que vayan escogiendo los espectadores.

Pero eso no es todo, ya que con dicha información DC también acaba de lanzar, hace algunas horas, el tráiler de Batman: Death in the Family en donde ya se explica y se ven diferentes momentos de la cinta que pueden dividir ya formar una nueva historia para Jason Todd y hasta con un nuevo traje, pero eso sin desconectarlo de su furia y sus motivos de matar a los enemigos de "Batman" que azotan Ciudad Gótica.