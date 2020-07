Lleva AMA apoyos a grupos vulnerables

A través del programa Adultos Mayores en situación de Abandono (AMA), el DIF Coahuila que preside Marcela Gorgón, entregó apoyos alimentarios y kits sanitizantes en sectores vulnerables de la entidad.

Personal de la dependencia entregó los respaldos en la zona de Tejabanes de la colonia Zaragoza de en Saltillo, donde los beneficiarios reconocieron el apoyo de la presidenta del DIF, en medio de la contingencia económica generada por el COVID-19.

Marcela destacó que es prioridad el apoyo a los grupos más vulnerables de las comunidades, como los adultos mayores que se encuentran en abandono.

Guillermina Ramos, habitante del sector, sobrevive con un ingreso mensual de 4 mil 500 pesos, que comparte con su esposo, hijos y nietos en una modesta vivienda que habitan 10 personas. "Vamos a hacer rendir estas despensas para darle de comer a todos los niños que tengo: Son seis chiquitos".

Mariana Padilla señaló que recibir el apoyo alimentario será de gran ayuda para su familia, ya que en su hogar habitan seis personas que sobreviven con 3 mil pesos mensuales, fruto de la pensión de su marido, en tanto que José Salas, de 74 años de edad, vive de vender bolsas para la basura, casa por casa, desde hace 19 años.

Con esta actividad recibe una ganancia de 50 a 60 pesos al día, que comparte con su esposa, quien se encuentra al cuidado de su madre, de 89 años.

"Muy bueno que me cayó (el apoyo) porque no tengo con qué comprar una despensa. Esto me sirve para alivianarme a mí y llevarle una a mi señora", expresó don José.